على السكين يا بطيخ

هالتني تجربة بسيطة وشعبية أجرتها ربة منزل ووثقتها تسجيلاً، حينما طلبت من الذكاء الاصطناعي أن يحدد لها بطيخة أو «يحّه» حلوة وحمراء، وهي من مشكلات الناس في كل مكان، ومنذ زمن طويل، وصعوبة اختيار البطيخة الحلوة، لذا اشترطوا السكين هي الفيصل في هذا الأمر، لذا كان الكثير يأتي بتلك البطيخة المثقوبة والمجربة بذلك الجرح المربع وهو فرح، لأن لا أحد سيلومه حينها، حينما تطلع البطيخة بيضاء أو قرعاء، المهم في القصة أن المرأة صورت أكوام الجح، وأرسلتها لمساعد الذكاء الاصطناعي وطلبت منه أن يشير بسهم إلى البطيخة الحلوة والتي ينصحها بشرائها، بعيداً عن التوسع وإنشاء مقالة طويلة عن أنواعه وفوائده الغذائية وطريقة زراعته، فالحرمة تريد بطيخة تذهب بها إلى بيتها وتأكلها باردة وتتلذذ بطعمها الحلو، وهذا ما حدث حين أخذتها إلى البيت وفلقتها وجدتها حمراء وحلوة تقطر عسلاً!

تملكني العجب لأن الطريق الممهد للذكاء الاصطناعي ما زال في بداياته، وكل يوم يصدمنا بأذرعه الأخطبوطية وكيف تتمدد وتتعدد حتى غدا لا يقهر، وما ينقهر، وما دام دخل في الشؤون الصغيرة، وعلى مستوى اختيار البطيخة، فالقادم أكبر من «يحّة حمراء» على رأي مثلنا الهزلي! أو على رأي المثل الشامي الذي يقابله أن الموضوع «ليس رمانة، بل قلوب مليانة»!

فالمسألة ليست «بيحّه» على دارجتنا أو حبحب بدارجة السعودية واليمن، أو جَبَس بدارجة سوريا، وحلب بالذات، أو الدلاع، والكوار، والدليع على دارجة أهل المغرب، أو الدلاح، والدلاع على دارجة أهل تونس والجزائر، أو بطيخ بدارجة مصر، وبقية الدول العربية، أو الركي بدارجة أهل الكويت والعراق، وفي الموصل يسمى «شمزي» وفي الصومال يسمى «قره»، و«هندوانه» بالفارسية، وبالإنجليزية «Watermelon» وبالفرنسية «Pastèque» والإسبانية «Sandia»، والروسية «Arbuz»، والهندية «Tarbuj»، تعددت مسمياته، ولكن كل الشعوب تحبه، وتتلذذ بأكله في الصيف، طبعاً اليابانيون الذين لا يتركون كل شيء على حاله، زرعوا «يح» من دون حب ولا بزر أسود، وما سدّهم قالوا: ما دام الناس تحب أن تقطعه على شكل مثلثات نحن نزرعه في الأساس على ذاك الشكل ليسهل تقطيعه وتقديمه، وهو من أغلى البطيخ في العالم شأن كل الفواكه اليابانية الغالية جداً، تقول يسقونها بماء الورد ويسمدونها بتربة الزعفران.

عرفته كل الحضارات الإنسانية منذ أزل التاريخ، ظهر في أفريقيا، وزرع في الهند ومصر، وقد ورد ذكره في ورقة «ايبرس الطبية»؛ لذا يرجح أصل اسم البطيخ من الهيروغليفية الفرعونيّة، وتلفظ «بدّوكا» وهي أصل كلمة «بطيخة»، ولأنه ارتبط بالإنسان، ظهر في قصصه وأمثاله وحكمه وتشبيهاته، مثل، «حط في بطنك بطيخة صيفي»، و«أيام البطيخ أرفع الطبيخ»، و«الزواج مثل البطيخ»، وغيرها مثل «البطيخة القرعاء لبها كثير»!