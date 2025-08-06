«العبقري» وفلسفة التجديد

لو كان الجمود قد ضرب فكر بيب جوارديولا، أو أصاب الاحتباس ما ينبض فيه من إبداع وحرص على الابتكار، لما تردد الرجل في أن يترجل ويقفل الباب من ورائه، وينزل برضا خاطر وضمير من برج هذا الـ «سيتيزن»، الذي كان هو من أحاطه بكل الدرر الفريدة، التي تجعل منه منارة العصر.

جوارديولا، ما كانت له القدرة الفكرية لكي يبدع لكرة القدم الفلسفة التي عمرت زمناً، جلبت له الألقاب والسيادة من برشلونة إلى مانشستر سيتي، مروراً بالفريق البافاري، لو لم يكن رجلاً يقدر جيداً السرعة التي تدور بها عقارب الإلهام، فكما أنه منح كرة القدم ترياق الحياة، لتعبر أودية النمطية، التي حولت الخطط التكتيكية إلى برك آسنة، مثلما أنه يدرك جيداً، أن من سماء كرة القدم تعبر الغمامات تلو الغمامات، منها ما تكثر الإغداق، ومنها ما تعبر جافة، فتموت كما الدمعة في الأحداق.

وقد أدرك جوارديولا بالعين اللماحة والفكر اليقظ، أن كرة القدم التي جربت على عهده الجميل، الموضعية، التي تركز على موضعة المنافس في بؤرة يختنق فيها بفعل الضغط القاتل، انتقلت إلى التحول الذي يركز على سرعة الانتشار، مداً وجزراً، دفاعاً وهجوماً، ولا يهم في ذلك أن تكون نسبة الاستحواذ عالية جداً.

أدرك «الفيلسوف»، أن غيره، الألماني يورجن كلوب، أو كارلو أنشيلوتي، أو لويس إنريكي نموذجاً، جعلوا من كرة القدم الحديثة، لغة سلسة، بها تعبر أفكار المدرب برشاقة إلى عقل اللاعبين، وظهر واضحاً، ومانشستر سيتي لا يحقق الموسم الماضي، كما عادته الألقاب الكبرى، أن بيب بحاجة إلى أن يمنح فلسفته، التي وإن لم تكن متقادمة، ما يجعلها تتجدد وتتطور، لكي تستوعب جيداً ما يحدث حولها من تحولات.

والذي يقف على نوعية الانتدابات التي أوصى بها بيب جوارديولا ما بين شتاء وصيف «الميركاتو»، سيدرك أي منعرج أخذه الفيلسوف، ليحدِّث منظومته التكتيكية، ذلك أن التحول من كرة القدم الموضعية إلى كرة القدم الحديثة، كان يعني البحث عن رجال وسط بمقاسات ومحددات فنية تختلف في أحجام المجهود وفي جغرافية التموضع، عن وسط الميدان الذي تشكل في وقت الذروة من دي بروين، وجاندوجان وماثيو كوفاسيتش، وتدل أرقام وإحصائيات ومعدلات التمرير والركض عند الوافدين الجدد، رايندرس، مرموش وريان شرقي، كما يدل استقدام ظهير أيسر بمواصفات ريان أيت نوري، القادم من فولفسبورج، على أن هناك ميلاداً جديداً لفلسفة معدلة، يرى جوارديولا اليوم، أنها السبيل الوحيد ليستعيد «السماوي» السطوة المفقودة، في دوري يتطاول فيه البنيان التكتيكي وتنتصب في ساحاته هامات جديدة، ولكي يكون بيب جوارديولا جديراً بلقب «الداهية»، الذي أُطلق عليه، عنواناً لإلهام لا يقاوم ومؤشراً على أن الرجل له فلسفة لا تتقادم وفكر لا يتوقف عن إلهام الآخرين.