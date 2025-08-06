الإنسان أسير العادة

«لِكُلِّ اِمرِئٍ مِن دَهرِهِ ما تَعَوَّدا»، ولولا العادة لما تكرست قيم، ولا رسخت مبادئ، ولا تجذرت أفكار، أصبحت في الحاضر كرسي اعتراف، وفي المستقبل مذهباً في الحياة.

بعد أكثر من أربعين عاماً من الانكباب على الجريدة اليومية، والعكوف على لون الحبر، ورائحة الورق، أصبح من المستحيل العزوف عما تعودته العين، وذهبت إليه النفس، لذلك ليس من البطولة أن نرفع رؤوسنا باتجاه المدى، ونقول لهذه الجريدة أو تلك كفى، فذلك إجحاف، وقنوط، ذلك تعالٍ على الحقيقة! وليس من المنطق أن نخرج في لحظة ما ونقول إننا تغيرنا، ففي بعض التغير انحراف، وفي كل الانحراف مرض نفسي، يحتاج إلى عناية فائقة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كي تغرق سفينة العقل، في بحر من التحولات، وهي الأمواج العاتية التي تتلاطم على صدر سفينة العقل، وتجعله في مهب الغفلة، وغثيان الرغبة العارمة في التغيير فقط، لا غير.

عندما تجلس منفرداً وتعزف على وتر الحكاية القديمة، وترشف قهوتك وأنت تحتضن جريدتك، تشعر بالدفء وأنت تلم الصفحات بين يديك، وتشعر بالسعادة وأنت تقلب الصفحات، كما يقلب المطر حبات الرمل، وكما يداعب الطير عشه القديم. مسألة صعبة الفهم لمن لا يعي دور العين في اكتساب العادة، ولا يدرك أن للعقل مساحة واسعة في حفظ الأشياء والصور، والأسماء، والوجوه، وهذا ما يفرض على الإنسان أن يكون مختزلاً عمر التاريخ في نظرة، ثم لمسة، ثم عمر طويل في التداخل مع ما تمت صداقته.

ولكن أليست العادة تودي أحياناً بحياة الكائن البشري إذا ما استمرأ الجلوس على كرسي العادة لسنوات، يبتغي اتقاء كل ما هو جديد، وما هو متحول؟ هنا يبرز السؤال الجوهري، وهو كيف نستثمر في التحول ما يجعلنا غير عابئين بقديم أبلاه الزمن، ونامت على خاصرته علة الوهن، والعهن. نحن اليوم أمام رهان قديم جديد، فقد وثق بطليموس نظريته العظيمة في ذاكرة أهل بلده ومن بعدهم العالم القديم برمته عندما قال، إن الأرض مركز الكون، ولما جاء كوبرنيكوس، وقلب الطاولة على رأس أهلها، قامت الدنيا عليه ولم تقعد، لأنه قال، إن الشمس بأشعتها الذهبية اللامعة تبقى هي المركز، وما الأرض إلا كوكب ضمن المجموعة الشمسية، وهنا انقلب السحر على العقل الواعي، واتهم هذا العالم بالنكوص، والانحراف عن الحقيقة، وفرض عليه شرطاً، فإما أن يتخلى، ويتراجع عن رأيه، أو أن يلاقي الإعدام. فما كان من هذا العالم إلا أن يرضخ للبطش، ولكنه رضوخ ذكي، فأجاب، سأتراجع عن رأيي، ولكن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، فتظل الشمس هي المركز، والأرض جزءاً من هذا المركز.

فالعادة بطبيعتها جميلة، ومريحة ولا تحتاج إلى عناء، كونها منقولة، ومحفوظة، ومحمولة في العقل منذ قرون، أما الجديد فهو الأثقل حملاً، والأكثر صعوبة، بما يثيره من أسئلة صادمة، فكل جديد صادم، وكل قديم مهادن ولا مناص من أن نتحمل هذه المعاناة، إن أردنا أن نستقل قطار الحياة دون ندم أو خوف من فوات الأوان، فالإنسانية الضعيفة مهددة بالانقراض، والقوية هي سيدة الزمان والمكان، وهذه هي شريعة الحياة، وهذه سماتها، وسبرها.