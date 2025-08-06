خميسيات

- شو قصة ذاك الذي ينفخ في الميكرفون، ويتفتف ويوحي للناس أنه يُسبّح، وهو يرتدي أزياء ولا مهراجات المغول أو أفضل ممثلي السينما الهندية، طبعاً كله روائح شعبية وكحال وحناء وأربع خواتم من الكبار، ووجباته كلها لحوم، لأنها في غالبها مجانية إكراماً وتبركاً بقدومه وحضوره البهيّ، يا الله.. كم هو حجم وثقل الجهل! وهؤلاء الناس هم من يعطي للدجّال والمكّار مسوغاً ليضحك عليهم، والواحد من هؤلاء الجهلاء مستعد أن يدفع سنداً لنصاب، ولا يدفع المبلغ نفسه لمحتاج أو طفل مريض أو آخر يريد أن يتعلم!

- ما أعرف ليش كل الناس يسبون الكلاب والحمير والبغال، وكأنهم هم من صنع الجريمة الأولى أو الخطيئة الأولى، هذه التشبيهات، والاعتداء على بعض الحيوانات تعد اليوم تنمراً من نوع آخر، لذا تسعى جمعيات الرفق بالحيوان في العالم لسن قوانين عقابية على الإنسان الذي يرتكب أفعالاً وأقوالاً بحق حيوانات كثير منها ما زالت تخدمه منذ قديم الأزل! في حين يمجد حيوانات البر الموحش والمفترسة، ويعلي من شأنها ويطلق مسمياتها على أبنائه، وهي لم تقدم له شيئاً مطلقاً.. هل هو نوع من النكران التاريخي لدى الإنسان لما استأنس ودجن، ثم استعبد؟

- من الذين تبتلي بهم في سفرك شخص يشعرك أنه أكثر واحد محافظ على صحته، وعلى جميع المسافرين معه، بعد تحري الدقة وسلامة الوصول، أن يهتموا بمسألة جفاف صاحبهم، ومسالكه المائية، وشعوره بالظمأ الدائم، تقول «وحَرَه»، إن جلسنا نشرب قهوة طلب ماءً على الريق، وإن تغدينا طلب مع الغداء ماءً غازياً، ما يمشي إلا بغرشة ماء، ويظل يتزعم ذلك الماء طوال تجوالكم، وإذا ما خلصت غرشة تطاول وأخد غيرها، لكن يا ليت ذلك الماء يحتفظ به جسمه، ويطفئ جفافه المزمن، يظل يعثرك بسؤاله كلما دخلنا مكاناً، يلح كل مرة على أحدنا، ولا يفعلها بنفسه؛ من فضلك اسألهم إذا كان عندهم حمام.. بس أبا أعرف ليش هالخسارة؟ وهدر مياه الشرب!

- ليش يوم نطلّع جوازاً جديداً نفرح من الخاطر، تقول إن أحداً «ساعطنك سمن» أو إن أحداً مفصّل لك كندورة جديدة، وإلا «مآزر ثبانك غوازي»!