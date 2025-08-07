حياة موجزة

كل شيء صار موجزاً ومختصراً في حياتنا السريعة التي يحكمها الموبايل بشروطه الفنية، التي تجبرنا على أخذ جرعات صغيرة من المعرفة يومياً من دون الغوص عميقاً في التفاصيل والحيثيات. وبدلاً من الاستغراق في قراءة كتاب من مئتي صفحة، يأتي من يختصره لك في دقيقتين ويقدمه لك كخلاصة. والحال ينطبق على الرواية والقصة القصيرة والقصيدة، وصولاً إلى أمهات الكتب وجديدها في التاريخ والعلوم والفلسفة.

حسناً، هناك من يرى أن هذا الانفجار المعلوماتي أتاح للجميع إمكانية الوصول إلى المعرفة، وعدم اقتصارها على النخب المثقفة، وأن اختصار الزمن «القرائي» يتيح للفرد إمكانية التعرف على أبعاد جديدة دائماً في الطرح والتناول. ولكن ما لا يدركه هؤلاء أن هذه الكبسولات الصغيرة من المعارف تدفع العقل المبدع إلى الاكتفاء بالنظر إلى سطح الأشياء، وعدم الغوص عميقاً في تحليل الظواهر الوجودية والتأمل فيها، وسوف تراه بالتدريج يفقد لياقة الاستمرار في الاستماع إلى درس فلسفي أو قصيدة أو حوار لمدة ساعة مثلاً.

الإشكال الأعمق في هذه الظاهرة هو أن الملخصات والمواجز تذهب إلى بتر سياقات المعنى، وتطويع اللغة، وحذف جمالياتها الأدبية والفنية باعتبارها زوائد، وبالتالي تخلو المادة الموجزة من النفس الروحي للكاتب وأسلوبه وطريقة تفكيره وتعبيره عن الحياة، في مقابل توفير الفكرة الأصلية فقط لهذا العمل الأدبي أو ذاك.

كثيرون يقدمون لك المتنبي في بيتين أو ثلاثة مع سرد قصة في ربع دقيقة تحت مظلة إنتاج المحتوى الأدبي، لكن الأثر السلبي من وراء هذا الاجتزاء خطر أحياناً، كونه أولاً يفرض عليك ذوق من قام بهذه العملية، بينما لو كنت أنت من قرأ قصيدة المتنبي كاملة، ربما تُعجب بأبيات أخرى تلامس روحك وتجعلك متفاعلاً حقيقياً مع هذا الشاعر أو ذاك.

في كتابه «مجتمع الإرهاق»، قال الفيلسوف الكوري المقيم في ألمانيا بايونغ هان إن الهاتف الذكي هو معسكر عمل متنقل نحتجز فيه أنفسنا برضا منا. واعتبر أن التكنولوجيا وخوارزمياتها تعيق الإنسان عن التأمل والتحليل والنقد، بمعنى أن الاستهلاك الرقمي يمحو التجربة الحقيقية، ويجعلها ضحلة وسريعة وخاطفة وغير مترابطة. فيما اعتبر فيلسوف آخر أن «البيانات» المفرطة لا تنوّر القارئ أو المستمع، بل تغرقه في سطحيّتها، والنتيجة أنه لا يستطيع تذكرها جميعاً أو تنسيقها أو فهمها، فقط يرسم لنفسه صورة عامة بلا فهم حقيقي للأبعاد والأعماق.