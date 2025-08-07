المفلسون المبلسون

يشهد التاريخ، وتروي لنا التجارب، كيف يتسبب الفاشلون في جر أوطانهم إلى الهاوية والطرق المسدودة، لأنهم ببساطة لا يملكون رؤية ولا مشروعًا يقود لتحسين أحوال بلدانهم ومجتمعاتهم. وبدلاً من مصارحة أنفسهم، ومعالجة أوضاعهم وتصويبها، يلجؤون إلى تحميل الآخرين سبب فشلهم الذريع، ليخدعوا شعوبهم، ولكنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، مهما طال الأمد بهم.

هذا بالضبط ما ينطبق على «سلطة بورتسودان» في السودان الشقيق، وهي تتهرب من مسؤولياتها في التجاوب مع جهود وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستعرة التي يؤججونها بسوء تدبيرهم. وعوضاً عن وضع حد لأسوأ مجاعة وأوضاع إنسانية تشهدها بلادهم، بعد أن كانت سلة غذاء الوطن العربي، تجدهم يعيدون ترديد الأسطوانة المشروخة ذاتها، لمزاعم يدّعون فيها زورًا وبهتانًا أن الإمارات تدعم جهات وعناصر مسلحة في النزاع السوداني الجاري هناك.

إنهم المفلسون المبلسون، الذين يواصلون أكاذيبهم المكشوفة أمام الجميع، بما في ذلك الرأي العام والمجتمع الدولي، الذي ضاق ذرعاً بمماطلاتهم وتنصلهم من أية التزامات لوقف دائرة العنف والحروب، والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، الذين شرّدتهم حروب التصفيات والإبادة التي يشنونها على العزل من المدنيين.

وقد أعربت دولة الإمارات مجدداً، في بيان رسمي صدر مؤخراً، عن رفضها القاطع للمزاعم والاتهامات الباطلة التي وردت في البيان الصادر عن «سلطة بورتسودان»، والتي ادّعت زوراً تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة.

وقالت دولة الإمارات: إن هذه الادعاءات، كسابقاتها، تفتقر إلى أي دليل، ولا تعدو كونها مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد هذه الحرب الأهلية.

وأكدت دولة الإمارات أن ما يسمى بـ«سلطة بورتسودان» لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان، ولا تعبّر عن إرادة شعبه الكريم، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين.

وشددت الإمارات على أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات لإنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وجددت التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات أياً كانوا، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة، ويضمن مستقبلًا آمناً ومستقراً للسودان وشعبه الشقيق، الشعب الذي ابتُلي بحماقاتهم التي تعيي من يداويها.