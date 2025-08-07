التنمية في قلب القيادة

في لقاءات القيادة الرشيدة، تكمُن التنمية، ونهضة الإنسان في قلب القيادة، هذا ما يجعل الإمارات مثل الموجة تجدّد نفسها وتعتلي سطح الماء لتطل على الوجود، ببهجة، وبريق النظر إلى الواقع. هذا ما يجعل الإمارات دوماً كالشجرة ترتب أوراقها، وتنسق ثمراتها وهي تلثم تراب الأرض، وتحيي جداول السقيا بشفافية الخلق والإبداع.

هذا ما يجعل الإمارات تمضي في الدنى ريانة بالثقة، وثبات الخطوات، ووثبة الحياة نحو مستقبل يزهر بالمعطيات، مزدهر بالمشاريع البناة، ثري بالمنجزات البراقة.

هذا ما يجعل المواطن في عيش رغيد، وسكن عتيد، ومشاعر كأنها مخمل المعاطف الباذخة، هذا ما يجعل الحياة هنا على هذه الأرض السخية، مثل حرير المواسم الربيعية، ويجعل السماء سقفاً ملوناً بمصابيح تزين مشاعر الناس، وتجعلهم كالفراشات ترتشف العذوبة من كل منجز، وكل عمل إبداعي تقدمه الأيادي البيضاء، بسخاء الناس الأوفياء، الذين يسهرون كي ننام قريري العيون، ونسكن مطمئني البال، ويبنون المرافق العالية كي ترتفع هاماتنا، ويشيدون الأحلام كي تزدهر نفوسنا بالجمال، هذه هي الإمارات، وها هم عيال زايد، من قيم الباني المؤسس، ينهلون ليمنحونا البهجة، ومن إرثه القويم، يملؤون أفنيتنا بعشب الفرح.

منذ التأسيس وعجلة النمو تحوك قماشة نهضة الإمارات، وتلون قميص رقيها بأجمل الأيام، وأزهى السنام، والأيام تمر، تحمل في طياتها سبر التطور المذهل، وبين السطور تكمن حكمة قيادة رشيدة، آمنت بأن الإنسان جوهر التنمية وسعادته محور التقدم نحو غايات ومرامٍ، ولا تتوقف العجلة لأن في التقدم يحدث الكمال كما قال جبران، وكما نصّت عليه الحضارات العظيمة في عالمنا القديم والجديد. في فكر القيادة أن المتابعة، والمثابرة، والذهاب بخطوات متئدة، ووثابة، تبدو الحياة في الإمارات مثل أهداب الشمس تخيط سجادة التقدم، بفطنة الذين خرجوا من موئل الصحراء ليجدوا أنفسهم موسومين بمعرفة لا تشبه إلا هم، ووعي لا مثيل له إلا في هذا البلد الأمين، وإدراك يقود المرحلة بقوة الإرادة، وبعث العزيمة، وأشواق الطير في التحليق، عند هامات النجوم، والرفرفة بين أغضان النخلة، وغافة الخير.

هذه هي الإمارات اليوم، منذ التأسيس، تضم الحلم بين الرموش وتمضي، وتحمل في الثنايا طموحات الإنسان وما غفى تحت الجفون، وما طاف في المقل. هذه هي الإمارات، ظبية الصحراء التي ترعرعت، بين الصاد والباء، ونمت، وبدت في الوجود سحابة أمطارها من عذب العطاء، وقطرها من رضاء السماء.

هذه هي الإمارات، تبدو في العالم اليوم السيمفونية التي عزفت لحن الوجود على تلة المشاعر المرهفة، وأنشد الطير رياناً بالهوى، وغنت غزلان البساتين فرحاً، بما تجود به هذه الأيقونة، هذه العازفة على وتر، الخلود. هذه الإمارات تمر على ديار الخلق، رافلة بالسندس، وإستبرق الرخاء، وفي القلب صور الرجال الذين صنعوا المجد روايات تضيء الدروب، وتبهج القلوب، وتملأ الفلذات أمنيات تنزل على الصدور كأنها الثلج والبرد.

هذه حكاية بلد ما ملَّ النشيد، وما تعب من نثر زهرات الحب على كل حقل وسهل، ولأنها خرجت من معطف شاعر أحب الحياة والناس فأحبه الله، واليوم القيادة الرشيدة، تتتبع الخطى بكل أمانة وصدق، وتقدم للعالم أجمل المثل، وأنبل الأخلاق الوطنية.