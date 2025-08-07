رجال عَرَفتهم أم سبع البلادين -15-

عاش خفيفاً مثل ريشة طائر لا يعرف من العين إلا نخيلها، وظل ذلك المسجد الطيني القابع داخل واحة النخيل القديمة، كان الناس يطلقون عليه من الألقاب والصفات ما تناسب طبيعة قلبه، واعتزاله الأذى، وكل ما يخوض فيه الرجال، عاش كرجل طاهر بعد ما ذاق الموت مرة، وهو صغير لا يتعدى الرابعة عشرة، حينما سقط من أعلى النخلة على الأرض شبه المبتلة من سقاية الفلج والحشيش غير المكتمل، حينها قال الناس، طاح وما في عينه قطرة، دليل أنه مات، حاولوا أن ينشقوه أي شيء يحفزه على اليقظة والنهوض أو حتى الحركة، كان في غيبوبة تامة، أيقن كل الناس أن الصبي فارق الحياة، وحدها الأم لم تصدق، ولا تريد أن تسمع أن وحيدها اليتيم فارق الدنيا، ظلوا يحركونه ويقلبونه لكنه لم يستجب، فقال الرجال كلمتهم الأخيرة: أمر الله اصبري واحتسبيه شفيعاً لك يوم الدين، ظلت تناجيه وهي تودعه غصباً عنها، لكنه كان في غيبوبته الأخيرة، وحين غسلوه في مسجد الحارة قاصدين به «قصيده» ليدفنوه، كانت تتبعه كشبح امرأة متشحة بالسواد والدموع، وقلبها معلق بوحيدها التي كانت تعده للأيام وصبرها، حتى بعد دفنه، ووضع ما بقي من طابوق اللبن كشاهد للقبر، ورجوع المشيعين لأمورهم، بقيت بعيدة تناظر القبر الرطب ترابه، وأقعدتها حاسة الأم عند أطراف القبر تقرأ وتدعي حتى غفت عينها، ولم يرقصها إلا هطول مطر غزير في بداية الليل، ظلت تناظر القبر ولاذت بشجرة غاف في أطراف المقبرة وعينها من بعيد على قبر وليدها.

ظل المطر ينهمر وجرت شعبيات مائية، ليلتها أذان الفجر أخرجها من حلمها بابنها عتيق، وكأنه معها، وحين أدركت ذاك الفقد المفاجئ قاربت القبر وظلت في حزنها من جديد، وبين تهليلاتها وتسبيحاتها سمعت مثل حس آدمي يخرج مبحوحاً من تحت الأرض، انخاق القبر بفعل المطر الغزير، وخرجت يداً متربة، وكأنها تستغيث، قامت وحفرت بيديها الثرى الرطب، وصرخت مستغيثة بالله الرحمن الرحيم، داعية أن يكون وليدها حياً، ولا مسه ضر ولا شر دواب الأرض ولا الجن، سحبت تلك اليد التي تعرف كفّها وأصابعها، وخرجت عتيق بطينه الأول وكفنه أو قماطه الأول، صاحت وصرخت وكادت أن تموت صعقاً، لكن كلمات وليدها الخائفة والمخنوقة دفعتها نحو بريق الحياة ونورها.

خروج عتيق من القبر، لم يصدقه الناس، لكن تلك الندوب التي أحدثتها رمّة الأرض على بعض وجه وظاهر يده بقي يذكر الناس بأنهم دفنوا عصراً عتيق في قبره، وصباح اليوم التالي خرج سالماً، والذي أصبح اسمه الذي غيرته أمه يومها، ونذرته ليكون بعدها حارساً لقبر الولي.