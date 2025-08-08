«المضياف»

عندما تكون زائراً وسائحاً في أي بلد، فإن سائق سيارة الأجرة الذي تتعامل معه يسهم إلى حدٍّ كبير جداً في تكوين انطباعاتك عن هذا البلد أو ذاك. وحتى إذا كنت في بلدك وتستخدم سيارات الأجرة، فإن السائق يلعب دوراً كبيراً في إسعادك أو إفساد مزاجك في ذلك اليوم.

ذات مرة، لاحظت السلطات المختصة بالترويج السياحي في مدن باريس وبراغ وهونغ كونغ، تراجع أعداد السيّاح إليها، وبعد تكليف شركات مختصة في الاستطلاعات والتقصي، تبيّن أن من أهم العوامل التي أسهمت في ذلك التراجع هو الشكاوى من التعامل الفظ من قِبل سائقي سيارات الأجرة مع السياح والزوار، وجشعهم إلى درجة الابتزاز.

وقد كشفت التحقيقات أن بعض سائقي سيارات الأجرة في براغ يقومون بصعق باب الخروج بالكهرباء لمنع الراكب من المغادرة ما لم يدفع الأجرة التي يحددها له.

أما عن ممارسات بعض السائقين في العديد من الوجهات السياحية العربية، فحدِّث ولا حرج، بسبب غياب الوعي السياحي والثقافي والحس الوطني بأهمية تقديم صورة مشرفة عن البلاد وأهلها.

ذات مرة، هبطتُ في محطة قطارات مدينة برن السويسرية، وكان المطر ينهمر بغزارة. انتظرتُ حتى توقف، ثم هرعتُ إلى أقرب سيارة أجرة في الموقف المحدد لها. أبرَزتُ للسائق عنوان النزل، فنظر إليّ مبتسماً وأخبرني بأن الفندق في الجانب الآخر من الشارع ولا داعي لاستخدام السيارة، إذ يمكن التوجه إليه سيراً على الأقدام في أقل من خمس دقائق.

شكرته، وفي داخلي إعجابٌ بمسلكه، وسخطٌ على كثير من سائقي سيارات الأجرة في بعض مدننا العربية في مثل هذه المواقف.

نحمد الله أن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وكافة مدن إماراتنا الحبيبة، انتبهت مبكراً لدور سائق سيارة الأجرة كواجهة مهمة للبلاد. ففي السبعينيات من القرن الماضي، كان جميع سائقي سيارات الأجرة في مطاري أبوظبي ودبي من المواطنين.

وبعد النمو والتطور الهائل الذي شهدته مدننا، ظهرت شركات الامتياز التي تعمل اليوم في إطار ترتيبات دوائر النقل المحلية.

وفي هذا الإطار، ننظر بكثير من التقدير إلى جهود دائرتي الثقافة والسياحة، والبلديات والنقل، وحرصهما على تأهيل سائقي سيارات الأجرة، وبالذات المتعاملين مع القادمين في المطارات والفنادق والمراكز التجارية والترفيهية التي يقبل عليها السياح والزوار.

ومؤخراً، كرّمت دائرة الثقافة والسياحة 200 سائق سيارة أجرة أكملوا برنامج «المضياف»، الذي يهدف إلى توحيد معايير الضيافة والارتقاء بها في إمارة أبوظبي، وتمكين العاملين في الصفوف الأمامية بالمعرفة والمهارات والوعي الثقافي، لتقديم تجارب استثنائية تعكس قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة.

والمسألة ليست قيادة سيارة أجرة والسلام، بل سمعة بلد على المحك.