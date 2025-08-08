للأحلام ظلالٌ تشبهُ المرايا

بعضنا يحلم بالوردة التي تزهر عند عتبة باب هو ما تبقى من بيت حطمته الكراهية، وبعضنا يحلم برغيف حافٍ يشبه وجه الحالم ساعة خروجه من تحت أنقاض التاريخ المأزوم بكراهية هوجاء كالريح العاتية. ومن بين أنقاض الذاكرة الإنسانية الممزقة بفعل حروب الطوائف، ومشقات اللهاث خلف عوالم تشبه الامتحان لتلميذ كسول نسي كتابة اسمه على رأس صفحة الامتحان، عوالم لها وشم الخذلان، وتعاسة التاريخ البشري يوم تخلى عن حضارة التسامح وانحنى مأزوماً لصور خيالية مشوهة، ملوثة بالأنانية، والخوف من الآخر كي لا يقتطع جزءاً ضئيلاً من رغيف اليوم الفائت.

وأنا أقلب دفتر مدرسة قديماً وقعت عليه عيني بين الكتب الغفيرة، لمست بين السطور ما يشبه حلماً مفزعاً يذكرني بما يحدث عند سواحل الأبيض المتوسط من لعبة شطرنج فاشلة، ولغة لوغاريتمات مؤلمة، يتم تنسيقها على جسد طفل فقد قدماً وساقاً، ولقمة يابسة، ولعبته المفضلة لم تزل تئن بين الأنقاض.

سيدي التاريخ ماذا ستكتب عن لحظتنا الراهنة، وأي مؤرخ أحمق سيتجرأ على كتابة كلمة إنصاف ما لم يتسلح بالجرأة والشجاعة على تحمل أعباء الكلمة، والكلمات كالسيوف إن استلها كائن بشري تخلى عن أنانيته وقال للعالم إذا لم نفتك بالكراهية فستفتك بنا، وإذا لم ننقض عهدنا مع الأحقاد التاريخية، فستنقض علينا وتجعلنا كعصف مأكول، ونصبح في الدنى مثل ذاك الذي انتقد صاحبه عندما حمل فتاة صغيرة على كتفيه وعبر بها النهر، فقال له صاحبه، يا الله كيف تجرأت على حمل الفتاة، فهذا حرام، فرد عليه الآخر، يا رب اغفر لهذا الجاحد، فلقد حملت الفتاة وأنزلتها، ولم يزل هو يحملها في صدره.

هذه هي سيرة الكراهية عندما تنشب مخالبها في الصدور، فتحولها إلى تنانير تخبز القلوب، ولا يجد الناس قطعة رغيف تبلل الريق. هذه هي لعبة السحر الأناني تتجاوز اليوم حدود المنطق، وتتملك الأفئدة، ليصبح العالم موقداً عملاقاً يشوي جلود الضعفاء. أي فاجعة هذه أصابت العقل في لحظة غثيان الروح، ودوخة تملكت الأجساد المحطمة جوعاً، وعطشاً، ولم تزل في فصول الرواية بقية، باقية هي أصل الفكرة، المغلفة بطين الخيبات، والخيالات المدلهمة، والأوهام وأكاذيب التاريخ، والإبداع في صناعة الصور، والمشاهد، والأحداث، لأن التاريخ يصنعه الأقوياء، وليس الأبرياء. ولم يزل للحلم بعض مجلدات لم تكتب، ولو علم «جيبون» مؤلف موسوعة انهيار الحضارة الرومانية ما يحدث من بعده، لوجد مساحة جديدة يكتب فيها عن انهيار الإنسان المعاصر، واكتفى بذلك ولم ييأس حيث إنه سيجد فصولاً لا نهاية لها، ولن يشعر بالفراغ الروحي.