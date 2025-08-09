لماذا اخترت العزلة؟

كلما زارني أولادي الثلاثة، ودعوني للخروج معهم إلى مهرجان أو احتفال ما وأرفض، يقولون لي: لماذا يا أمي تختارين دوماً العزلة؟ فأبتسم وأقول لهم: للعزلة يا أبنائي طعم العنب الشهي في اكتماله. لها شفافية الماء في الجداول المنسية. ولها جلال الهدوء. في العزلة تسمع الروح ترددها، والأفكار تحاورها.

في تجلي العزلة تشف البصيرة حتى يرى الرائي ما وراء المرئي ويدرك المخفي. في العزلة ننسج حرير أحلامنا وصبواتنا. وفي نسيج الحرير نطرز خيوط الأمل. في العزلة تنهض الكتابة من العمق الخفي لخزائن الذاكرة، ومن دنف التوق للتحليق عالياً.. عالياً. تأخذنا العزلة من ضجة الفجاجة وخواء المحيط، حيث قمم لا تطالها إلا مدارج العزلة وحكمة التأمل. في العزلة تنهض أجراس المسرات والوجوه الحميمة والأقاصي التي نهفو إليها. في العزلة ينهض الزمن ويتجمع ولا ينقسم، في بؤرة ينصهر فيها المدرك والعصي على الإدراك، الثقافة والتباساتها، هجس الروح الطليقة وحدودها الأرضية. القيد والانعتاق، الممكن والمستحيل، الكائن والكامن في صلصال الغيب. تنهض الفضاءات القصية والسياج، كلها تنصهر في بوتقة العزلة، ولهب التأمل. كماسة مهيأة للتشكل، ماسة جديرة بصلابتها، برقتها أيضاً وبريقها الباهر.

تنبئني الروح في العزلة وتترمم الحواس من وقائع الهدم ولوثة الضجيج. فيها يشف السمع ويرق الطبع وتتدفق الألفة والحنو. إن شئت في العزلة دعوت العالم إلى بؤرتي وبوتقتي. أنتقي وأصهر وأتبادل عطايا الله والمسرات الصغيرة. وإن شئت أوصدت دون العالم عزلتي وأنصت عميقاً وقشرت الكلام والرهج. وعلى مهل مزجت اللب بالعمق. لا شيء يفوق فضة العزلة وذهب الصمت. الصمت هو الكلام الجميل الجليل. هو ارتقاء الحواس كلها إذ تشرئب لهمس الكائنات الخفي للبوح العميق والنبض وسرية الأفكار. لا وحشة في العزلة، لا غربة ولا منفى. الكون وطن، والأرض كالجسد في عزلته، والوطن كالروح في مجدها الأعلى. حين العزلة يتضاءل الزمن، يصير أقصر من الأحلام، وأوطأ من الطموح، وأصغر من مسرة التأمل ولذة الرحيل في الخفايا. والعزلة ليست قتلاً للوقت. فالوقت ينزلق كالماء من بين الأصابع. وكالماء حين يتجمع في إناء ليروينا، لكن العزلة هي زورق للإبحار في محيط النفس واكتناه أسرارها وخفايا غموضها. والعزلة هي الإنصات العميق لنبض الوجود منبثقاً من أعماق الروح وممتزجاً بالإدراك العميق لمغزى الموت والحياة والميلاد والفناء، ومغزى المرئي الواضح، واللامرئي الغامض على إدراكنا. العزلة تفي بالإنجاز الذي نتوق إليه، ونتقي من العثرات التي تحيط بآمالنا. وترسم لنا دروب الحلم الشفيف والمسرات الرخية. فسلاماً وترحيباً لجلال العزلة وخشوع الصمت وهدأة التأمل!