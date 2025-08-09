صراع الغرف

تستعد إحدى المحاكم الهولندية للنظر في دعوى جماعية انضمّ إليها أكثر من عشرة آلاف فندق في أوروبا، أقيمت على منصة عالمية شهيرة للحجوزات الفندقية تتخذ من العاصمة أمستردام مقرًا لها.

المنصة الشهيرة وُصفت ذات مرة بأنها تدير أكبر عدد من الغرف الفندقية حول العالم من دون أن تمتلك فندقًا واحدًا.

تطالب الفنادق المنصة بتعويضات جراء الخسائر التي لحقت بها نتيجة استخدام المنصة لبنود ما يسمى بـ«أفضل الأسعار».

وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 19 سبتمبر 2024، يعتبر بند «أفضل الأسعار» غير قانوني.

وتحظر بنود «أفضل الأسعار» على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي «المنصة الشهيرة»، وتُعدّ مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يُسمّى بـ«الانتفاع المجاني»، عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على المنصة ثم يتجه لحجز الغرفة من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.

وتهدف الدعوى الجماعية إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد وجدت أن مثل هذه المنصات يمكنها العمل من دون قواعد من هذا النوع، ولم يُحدث ذلك فرقًا يُذكر للمسافرين. وقد ألغت المنصة الشهيرة، الهولندية المقر، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.

وفيما يتعلق بالدعوى التي يدعمها أكثر من 30 اتحاد فنادق وطنياً، قال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا:

«لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف»، مضيفاً:«هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية».

ووفقاً لدراسة نظمتها جمعية قطاع الضيافة وإحدى كليات الفنادق السويسرية، استحوذت المنصة على حصة سوقية تبلغ 71% من السوق الأوروبية في عام 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشدة خلال السنوات الأخيرة.

يُذكر أن بنود السياسات التسعيرية التي أقرتها المنصة تمنع الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنةً بما تُعرضه عبر المنصة.

وتهدف المنصة من تلك الاشتراطات إلى منع العملاء من استخدام موقعها للبحث عن الفنادق ثم التوجّه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية، لتفادي الرسوم أو الحصول على سعر أفضل.

ويبقى السؤال: ما موقف الفنادق والجهات المسؤولة عن القطاع في بلداننا العربية مما يجري من ضغوط بين الطرفين؟