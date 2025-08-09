غنى الحال عن المال -2-

لماذا نسافر ونبذل الغالي والرخيص من أجل ترحال نحبه؟ لأنه ببساطة يشرح القلب، ويجعل النفس تهوّم في الأمكنة، جالبة الفرح، وشيئاً من الرضا، وأشياء تصنع السعادة، لذا ينتصر الكثير لغنى الحال عن غنى المال، ولو كان ذاك السفر «المتعوب عليه» من أجل أن تكتحل عيناك بألوان تحبها، متجنباً الرمد والرماد.

فمنذ بدايات السفر الأولى، كان عندي ذاك الشغف بالألوان وفلسفاتها، فقد خرجت من مدينة كانت الألوان فيها قليلة، وواضحة: لون النخيل، وماء الأفلاج، وبيوت الطين، وكثبان الرمل، وحده ذلك اللون الرمادي الموارب على الخيانة لم نكن نعرفه، ولا ذلك اللون المكتئب القريب منه، والذي يشبه الأسمنت حيناً، و«الأسبيستو» حيناً آخر.

فلو قيل لي ما هو أبشع لون في الدنيا، فلن أتردد بالقول: إنه اللون الأسمنتي، لون يوحي لك بالاستفزاز والعدوانية المطلقة، لذا غالباً ما يُغطَى بلون آخر يستره، فإما يُدهَن أو يُغطَى بورق ديكور أو يُلبَّس بحجر، لا يُترَك ببروزه المجافي، ولونه الداعي لحرق الحياة أو طعنها في الظهر.

لذا أستبشر كثيراً بجدران بيوت البحر الأبيض المتوسط، وواجهاتها البيضاء، وشبابيكها الزرقاء، ثمة أغنية في تلك البيوت الضاحكة للحياة، يجلبها الموج، وترددها السفن الساجية على الماء، ويتذكرها كل حين بحارة جُلبِوا على الفرح والحركة، والمغامرة باتجاه الحياة، لا يمكنك أن لا تتوقف عند ظلّة الجدار الأبيض، وتلك الأشجار الجهنمية التي ترّعى بياضه بألوانها الصارخة، والباب الخشبي الساكن بلون البحر، هناك دراجة هوائية مسلسلة، ومتكئة عليه بحذر، عجوز تسحب كرسيها الصغير، وتشعل سيجارتها، وفنجان قهوة يرتج في اليد اليمين، لتستريح، وجارتها تطل عليها من الشباك المقابل، وثمة تواطؤ بنميمة مؤجلة، وحديثٌ عن ذلك الرجل المارِّ أمامهما، وهما تلوِّحان له متذكِّرتين أوقات شبابه كيف كان، قبل أن تخذله الزوجة بأثقالها، بيوت هي الحياة، بعيداً عن الرماد، ولون الأسمنت الخديج.

حين تدخل باريس، تجد تلك العمارات المقاومة، بطرازها، ومعمارها، وحجرها، ولونها الذاهب في صفرة الشمس المحترقة، شرفات من وقت، ومن ورد، وشجر يليق بسيدات المكان، هناك حديد مشغول على الشرفات، وفي البوابة الكبيرة، لكن الأسود يزيِّنه بالوقار، والذهبي يتوِّجه بتلك الأبهة الملكية، لا أسمنت ظاهراً منذ أن خطط «هوسمان» باريسه الجديدة والمتجددة، لا لون يميل للعسكر هنا، هنا الحياة الدافئة، وفقط.

تنفر من بيوت لندن القاتمة، والجالبة للغم في صباح لا تريده أن يكون هكذا، من بيوت بعض المدن الألمانية التي تشبه المستودعات، وبيوت عمال السفن غير الماكثين، تشعرك أن فيها رطوبة مستديمة، وروائح لحم مجفف، أين هي من مدن الثلج ببيوتاتها الخشبية المتصالقة مع الشمس الخجولة، ونوافذها التي تتخبأ عن الريح المباغتة، تريد أن ترفع أعناقها فرحة بالثلج، لا شيء يمكن أن يمنع الشتاء هناك بألا يرسم لوحته كما يشاء، تاركاً حتى الأشجار تخرج من إطار اللوحة بعمائمها البيضاء المثقلة، لا شيء أحب من الخشب والحجر، وألوانه التي تأتي بالدفء، وتخزّن بهجة للعين.

أنا هارب دائماً من الأسمنت، واللون المكتئب، فرحتي ببيوت الطين، وذلك اللون الترابي، في مراكش والبصرة والعين، في الصحراء الكبرى، والمدن التي اكتحلت بالتاريخ، والآن أتمنى أن لا يعميها الأسمنت بلونه المتثائب!

غيري.. قد يقول هل تستحق الألوان ذاك السفر؟ وذاك العناء، وذاك التخلي عن غنى المال من أجل غنى الحال؟ تبقى هي فلسفة مَنْ عرفها فقد كسب المال والحال!