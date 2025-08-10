متفرقات من جورجيا

- الجورجيون بشكل عام متدينون بعد تاريخ طويل من الإلحاد الجبري، لم أكد أرى أحداً في الشارع أو ماراً بالقرب من كنيسة أو رأى كنيسة بالصدفة إلا وعمل إشارات الصليب على صدره، سواء كانوا نساء أو رجالاً.

- يا كثر الوشوم في جورجيا إلى حد مبالغ فيه، وحين بحثت عن تلك الظاهرة المتفشية بين الرجال والنساء من الجيل الجديد تبين لي أن الوشم عرفه الجورجيون قديماً، وقبل دخول المسيحية، وكان يعد رمز اعتزاز قبلي، وتميز شخصي، ودلالة على مكانة اجتماعية عند الرجال والنساء، بالإضافة لكونه من الصفات الجمالية.

- في جورجيا ليس لديهم ثقافة الخدمات حتى في الفنادق الفخمة، مثلهم مثل كثير من الشعوب التي كانت ترزح تحت نظام اشتراكي، وحكم المعسكر الشرقي، رغم أن بلدانهم سياحية ومتنوعة الثقافة، وآمنة، تماماً، مثلما ينقصهم تعلم اللغات الأجنبية، فالإنجليزية تكاد تكون منعدمة.

- يصادف أن تلقى واحداً باقياً من عهد الشيوعية البائد يمشي يتبع ظل الشارع بتؤدة، يغلبه الوقت ومتغيراته، تسيّره الدهشة، وهو يرى المحال الاستهلاكية الجديدة، يتراءى لك أنه ما زال مخلصاً لعهد تولى، وهو بذاك القميص ذي نصف الكُم، وبنطلون رمادي، وأشيب، ويحمل في يده منديلاً قطنياً كنت أعتقد أنه انقرض قبل نهاية القرن الماضي.

- ما يلفت نظرك في الشوارع أن هناك الكثير من النساء القديمات العاملات أو عضوات في النقابات المهنية المختلفة، بشعرهن القصير، ونظارة سميكة، دليل الاجتهاد والتعب المستمر، واللاتي يشبهن مديرات المدارس الإنجليزية في الأرياف.

- أينما تلفّت على الطرقات ومداخل القرى الجورجية فستجد الأبقار بكثرة عجيبة، إما رابضات على الشارع أو تحاذي الطريق أو تعبر بهدوء غير مكترث، كذلك هناك الكلاب بكثرة في مدن جورجيا، وبعضها من النوع غير المستأنس، ولا أحد يبالي.

- دائماً، وأنت مسافر، ستجد واحداً من الرعيل القديم، هو هادئ ومبتهج دائماً، وأكثر واحد مخلص للفندق الذي يعمل فيه، وليس بسهل، لديه خرائط الأمكنة، يشتغل «كونسيرج»، هذا عنده أسرار كل المدينة، صادقة بنوط أخضر حين تصل و«شوف الخدمات كيف بتهل عليك»!

- الأكل في جورجيا جميل ومختلف، لكنه غير متميز، تجده يشبه شيئاً من هنا.. وأشياء من هناك، قريب لأكل دول الجوار، وغير بعيد عن ثقافات الناس الذين مروا على جورجيا في سنوات تاريخها البعيد.