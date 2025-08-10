«تيكتوكرز»

تابعنا السقوط المدوي للعديد من الوجوه «اللامعة» في مصر، ممن اقتحموا الحياة العامة تحت مسمى «تيكتوكر» أو«بلوقر» أو«فاشنيستا»، بعدما سقط عنهم القناع وانكشف أنهم كانوا مجرد واجهات لأنشطة تتعلق بغسل الأموال، وتجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم التي رصدتها أجهزة الأمن المصرية، إثر بلاغات تقدم بها رموز قيادية من صفوة المجتمع. اعتبروا هؤلاء الأشخاص معاول هدم لقيم المجتمع الأصيلة، إذ يستفزون الشباب الباحث عن فرص عمل شريفة بعرض حياة مرفهة يصورونها في بث حي عبر منصة «تيك توك» وغيرها من المنصات الرقمية، ويستعرضون أحدث السيارات الفارهة التي يملكونها، ومقتنياتهم من الماركات الباذخة للساعات والمجوهرات. وتسببوا في خلق حالة من التسابق بين الشبان والشابات لتقليدهم طمعاً في الإثراء السهل والسريع دون مجهود.

يقول أستاذ في إحدى الجامعات المصرية عن أحد «مشاهير تيك توك» الذين قُبض عليهم مؤخراً، إنه كان يكسب في ثلاث ساعات عبر المنصة ما يعادل راتب الأستاذ في 60 عاماً، متسائلاً «فكيف سنقنع أبناءنا بقيمة البحث العلمي؟»، وربما يكون الرجل قد بالغ، لكنها الحسرة على ما يجري.

تُعد هذه النوعية من مشاهير «السوشيال ميديا» أو«المؤثرين» أو سمِّهم ما شئت - وبالاً على العديد من المجتمعات، إذ ينخرون في قيمها الأصيلة بأساليبهم المضللة، مستغلين سذاجة الشباب ومتابعيهم الذين انخدعوا ببريق الشهرة والكسب غير المشروع.

وقبل مصر، كان للسلطات في الكويت موقف حازم مع هذه النوعية من «نجوم السوشيال ميديا» و«الفاشينيستات» ممن تورّطوا في عمليات غسل أموال وتهريب مخدرات، وكانوا واجهات لتنظيمات إرهابية محظورة.

ولا ننسى التصريح الشهير لمعالي الشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، حين أعلن وضع هؤلاء تحت المجهر، متسائلاً «كيف تضخّمت حساباتهم بملايين الدنانير، وكانوا حتى وقت قريب بلا أي رصيد؟».

وكانت منصة «تيك توك» قد أعلنت إزالة 16.5 مليون فيديو مخالف من خمس دول عربية خلال ثلاثة أشهر، مطلع العام الجاري 2025.

كما أزالت 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تطور أدواتها في كشف الانتهاكات.

وفي الدول العربية المشمولة بالتقرير، حظرت «تيك توك» ما يقارب 850 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 1.5 مليون بث مباشر مخالف.

محلياً، نحيّي جهود الجهات المختصة في التصدّي لهؤلاء المرضى الذين يطلّون علينا بمحتواهم الهابط، وقد وُضعت العديد من الضوابط.

لكن يبقى دورنا جميعاً في دعم هذه الجهود لكشف معاول الهدم التي تسللت إلى بيوتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها من يسمَّون بـ «التكتوكرز».