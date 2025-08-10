الجدارة

الجدارة.. كلمة تحمل في طياتها فكرة مجللة بالمعاني والطموحات والآمال، والتطلعات التي تضعها حكومة أبوظبي نصب العين، ولب الفؤاد، وهو الأمر الذي أطلقته الأكاديمية الحكومية في دائرة التمكين الحكومي، تنفيذاً لرؤىً واسعة الحدقات، والهدف هو إعداد كوادر إماراتية شابة لديها من ملكات الإبداع القيادي ما يؤهلها لتصبح غداً قيادات تقود المرحلة بأمان وأمانة، وتذهب بالمنجزات الوطنية نحو غايات يتشرف بها الوطن، وتعلو بها قامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة، التي اقتبست من صبر النخلة، وقامة الغافة السامقة نموذجاً وقدوة في الوصول إلى هامات النجوم، وتحقيق الأهداف السامية التي حددتها القيادة الرشيدة من أجل أن يبقى الوطن يقطف من ثمرات المجد نجاحاته، ويحقق النصر المبين في مختلف مجالات الحياة وميادينها، واليوم تتجلى هذه الرؤية في العمل السامي والمنيف الذي تضطلع به الأكاديمية الحكومية، وتعمل على تقديم برامج علمية فياضة، لإعداد قادة المستقبل، وتدريبهم، ضمن برامج مستقاة من متطلبات الوطن ومستقبله المضاء بأنوار الحلم واسع الصور والمشاهد، وهذه الرؤية واقع في الإمارات ممثلةً بالعاصمة الجميلة أبوظبي في سعيها الحديث في تقديم كافة المحفزات، لخلق واقع عملي مبدع، يتحمل مسؤوليته شباب من هذا الوطن، يحملون الراية بصدق وثبات وثقة، ويعزز هذه القيم، جهود مكثفة من قبل مؤسسات وطنية بنيت على أسس علمية مدروسة، بهدف صنع قيادات مستقبلية رائدة في بناء جسور المودة مع المستقبل، وتحقيق نتائج مبهرة في النجاح والفوز دائماً بالمراتب المذهلة من حيث تلبية طموحات القيادة، ورؤيتها الحكيمة، في جعل الشباب هم المرايا الناصعة التي تعكس تطور الإمارات، وأسبقيتها في وضع اللجام في أيد شابة مخلصة، عارفة التزاماتها الأخلاقية تجاه الوطن، مدركة مدى أهمية أن نكون معاً نحو مرافئ المستقبل، لتصل سفينة الوطن إلى شواطئها سالمة معافاة من أي وهن أو عهن، وهذه هي النظرية لدى قيادة البلد، فليس التطور مسألة خاضعة للصدفة، بقدر ما هو وليد كدٍّ وتعب وجهد، وبحث عن مواطن القوة في إرادة الشباب، والسؤال عن ملكات الذكاء لدى هذه الكوادر، التي يعلق عليها الوطن آمالاً كبيرة، والأمنيات دوماً تتجه نحو الشباب لأنهم هم العنصر الذي يملك قوة البدن، ومساحة الملكة الواسعة، والتي لم يخدشها غبار، ولم يمسها سعار، وفي الذاكرة شريط طويل، لأسماء من هذا الوطن تحلّوا بقيم التضحيات، مشمولين برعاية كاملة، ودفء وافر من قبل القيادة الرشيدة، والتي لا تألو جهداً في تسخير كل الإمكانيات، وتوفير كل الظروف، لتأكيد الراحة، واستتباب العقل نحو البناء، والذي لا يتم إلا بوجود هذا الجسر الموصل لعيون الماء، ومكمن الدر النفيس. برنامج الجدارة هو برنامج الأحلام الوطنية، هو مساحة لسبورة عملاقة يكتب عليها أبناء الوطن أسماءهم في صفحات التاريخ بفخر واعتزاز، وبالشكر للقيادة الحكيمة التي هيأت لهم من أمرهم رشداً.