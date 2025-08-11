برج الشراع

الصورة أجمل، اقترب كثيراً من تفاصيلها الصغيرة، دقق في الجزيئات الرفيعة، حاول أن تفهم الفكرة والأبعاد التي قام عليها هذا الإبداع الفني (برج الشراع). لاحظ المكان والزوايا من بعيد وأيضاً من قريب، كل الأعمال الفنية لها غايات وصور وخيالات، يرسمها الفنان المبدع عن دراية ووعي بما يصنع ويبدع، قد يحتاج المشاهد أو المتلقي زمناً يطول أو يقصر، بل قد يحتاج لقراءات كثيرة حتى يدرك معنى الفكرة. المبدع له رؤية خاصة وزاوية خاصة في تقديم فنه وإبداعه، حتى المعماري أو المهندس المعماري أيضاً يشارك الفنان في الإبداع ونقل تلك الصور والخيالات إلى واقع معماري فني.

تدهشنا الأعمال الفنية المعمارية بعد إنجازها وظهورها بالصورة التي رسمها ذلك الفنان المبدع في خياله، ووفق الفنان الآخر المنفذ المهندس المعماري المتقن في عمله، كم وقفنا مندهشين أمام بعض الأعمال الفنية المعمارية، وكم عاشت معنا تلك الصور الإبداعية التي نفذت على أرض الواقع، بل إن بعض الأعمال الفنية المعمارية الإبداعية أصبحت رموزاً لبعض المدن، تضفي عليها خصوصية وجمالاً. الفنون المعمارية هي عناوين المدن، وهي التي تجذب الناس، ولها تشد الرحال والزيارات، بل هي نماذج للجمال والإبداع، لنأخذ معمار بابل القديمة وفنونها أو القاهرة ونماذجها المعمارية القديمة، أو المدن العظيمة الحديثة ونماذجها الفنية الرائعة، باريس مثلاً وبرج إيفل أو إيطاليا ونماذجها المعمارية وبرجها المائل، أو الكاتدرائيات القديمة في المدن الأوربية، أو حتى تركيا ومساجدها ومناراتها الجميلة. كل هذه النماذج البديعة، صنعها أو نفذ فكرة معمارها فنان فذ ومهندس ناجح في عمله وعلمه وفنه. نماذج كثيرة في هذا العالم يلمع وينير الفن فيها وجه المدن ويزينها ويقدمها كصورة جميلة تستحق العيش فيها أو زيارتها ومشاهدة الإبداع الراقي. دائماً ما يستوقفني فندق برج العرب في دبي، هذا المعمار الجميل الذي أصبح علامة مهمة وبارزة في الإمارات، بل قد يكون فريداً في فكرته ومكان تنفيذه، وتكون صورته أجمل وأكثر إبداعاً وتأثيراً على المشاهد لو اقترب منه كثيراً، ولامس زجاجه واستمع لضربات الموج على محيطه وجداره. هذا المكان أعرفه قبل أن يوجد أي معمار أو بناء فيه، عندما كنا صغاراً وصبية هنا كانت مساكننا وملاعبنا، كم اصطدنا أسماكاً ونصبنا شباكاً في موقعه تماماً. فقط انزاحت المساكن قليلاً لتترك هذه المساحة لهذا الفن الجميل (برج العرب) أن يشمخ فوق البحر، شراعاً رائع المنظر والمشهد، ويتحول إلى أحد جماليات الفن المعماري وعنوان لمدينة تنام على موسيقى البحر. بالتأكيد، في الإمارات العديد من النماذج المعمارية الجميلة في كل مدينة، ولكن بعض النماذج تأخذ شهرتها من الفن والإبداع والجمال والمكان الذي احتلته. هذا الشراع الجميل (برج العرب) يزداد روعة مع كل إشراقة شمس أو غروبها، خاصة عندما تمتزج الأضواء بالماء.