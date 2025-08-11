نحو تعليم خاص أفضل

نستعد لاستقبال عام دراسي جديد، نتمنى أن يكون عام خير وبركة ونجاح وتوفيق للجميع، طالبات وطلاب، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ونحيّي بالمناسبة الجهود الكبيرة لوزارة التربية والتعليم والدوائر التعليمية المحلية في مختلف مناطق وإمارات الدولة، ومبادراتهم المتكاملة لضمان بيئة تعليمية ذات أداء متميز، توفّر تعليماً بجودة عالية للأجيال، بما يساهم في تعزيز النهضة الشاملة للبلاد.

وقد تابعتُ مؤخراً جهود دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لمساعدة أولياء الأمور على حسن اختيار المدارس الخاصة لإلحاق أبنائهم بها، وضمان حصولهم على مستوى تعليمي راقٍ. وهي جهود تؤكد نظرة الدولة للتعليم الخاص باعتباره مكمّلاً للتعليم العام أو الحكومي.

وفي هذا الإطار، جاء إعلان الدائرة تنفيذ ثلاثة أنظمة تقييم للمدارس الخاصة والشراكات التعليمية في أبوظبي، وذلك لتوجيه أولياء الأمور نحو الاختيار الأفضل لأبنائهم.

والأنظمة الثلاثة هي: «ارتقاء»، و«علامة الهوية الوطنية»، و«علامة جودة الحياة المدرسية».

وقد أوضحت الدائرة أن هذه الأنظمة توفر منهجاً متكاملاً لتقييم بيئات التعلّم، مما يضمن تركيز المدارس على المعايير الأكاديمية، وغرس الإحساس بالهوية الوطنية لدى الطلاب. كما تساعد أولياء الأمور على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار المدارس.

يغطي هذا النظام ستة معايير أساسية للأداء، وكل معيار يضم 17 مؤشراً للأداء، ويتم التقييم وفق خمسة مستويات: «متميز»، «جيد جداً»، «جيد»، «مقبول»، و«ضعيف جداً».

وتُطبّق الدائرة أيضاً «علامة الهوية الوطنية» كأول نظام من نوعه في الدولة لتقييم سنوي للمدارس الخاصة بأبوظبي، يُظهر لأولياء الأمور مدى جودة برامج الهوية الوطنية ومدى حضورها في المجتمع المدرسي.

كما تنفّذ الدائرة نظام «علامة جودة الحياة المدرسية»، الذي يصنّف المدارس استناداً إلى ثقافة جودة الحياة فيها.

وقالت دائرة التعليم والمعرفة بالمناسبة، إن «الأبحاث تشير إلى وجود علاقة مباشرة بين جودة الحياة المدرسية والنتائج التعليمية للطلبة، وإن البيئات الداعمة تحسن الأداء الأكاديمي، وتعزز القدرة على التكيف، وتزيد التفاعل الإيجابي في التعلّم. كما أظهرت الأبحاث أن التركيز على حياة الطالب والمعلم يزيد من رضا المعلمين، ويقلل الإرهاق، ويرفع مستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية».

جهود نتمنى أن تثمر النتائج التي تتحدث عنها الأبحاث النظرية. كما نأمل ألّا يتم استغلال نتائج التقييمات في رفع الرسوم المدرسية مع كل عام دراسي، وكذلك أقساط النقل المدرسي.