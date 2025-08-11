حمم بركانية سياسية

عندما تعسكر السياسة، عندما تعكر، وتصبح كالماء الضحل، تصبح الأفكار مثل عش الدبابير وتصبح الحياة لا وسط فيها، سوى العصاب القهري، يفتك بالحقيقة، ويقضي على أنفاس الوعي ولا يدع للعقل مكاناً للتفكير، بحيث ينزع فتيل البغضاء، والشحناء، والحقد التاريخي الدفين. اليوم ونحن نقلب صفحات التاريخ لا نرى سوى خداع بصرية، وحيل وهمية تقود إلى طمس الروح المطمئنة، ووسائل كذب تملأ صفحات من الذاكرة المأزومة بالحنث والوعود الكاذبة.

الأمر نفسه ينسحب على السياسة عندما تخرج من معاقل التاريخ الكالح تتحول إلى رماح قاتلة، لا تفرق بين الحقيقة والخيال، ولا بين البريء والمذنب، لأنها رماح مسمومة بأفكار مدّعاة، ومشاعر غاصت دهراً في وحل العدوانية البغيضة.

الإنسانية اليوم بحاجة إلى إعادة رسم خريطة الأفكار، وبحاجة إلى إعادة صياغة المشاعر، وتحويل مجرى الأنهار إلى جداول الحقول، لا تتركها تذهب باتجاه البحار، وتتحول بعد حين إلى محيطات جارفة، تهدم ولا تعمر، تقتل ولا تحيي، وتخربش في الوجدان البشري، بحيث لا مجال لتغيير المفاهيم التي لصقت بالجلد مثل الأمراض العضال، الإنسانية وقد لحق بها هذا الداء العويص، تحتاج إلى العقلاء، والحكماء من أبناء هذه الأرض الوسيعة، بأن ينهضوا بالعقل، ويمنعوا تهور المجانين، والطامحين إلى أمجاد وهمية بأن يشخبطوا على صفحات التاريخ، ويسيئون إلى الحضارة الإنسانية، البراقة، والتي بنيت على أعقاب أزمنة من العمل والجهد، والإبداع، كل ذلك يحدث، تحت ذرائع، وحجج، وهمية لا يصدقها إلا أصحابها، ومن ينتفعون بها، ويستفيدون من انحرافاتها، ومعاولها الهدامة.

الإنسانية اليوم بلغت مبلغاً محرجاً، الأفكار تموت موتاً سريرياً، والحضارات تتلاطم كالأمواج الهائجة، والمشاعر الإنسانية تذهب مذهب الجمرات، في غصون أعشاب جافة، ولا مجال لصمت العالم، لا مجال لاتخاذ العزلة بعيداً عن نيران الكراهية، لأن الكراهية لا تخص أبداً، والأحقاد ليست إلا نيراناً بصيغة مشاعر، وهذا ما يستدعي من الخيرين، رفع الصوت عالياً، وقد عملت دولة الإمارات جاهدة على لمّ الشمل، وتضميد الجراح الإنسانية، وفتح المجال للعقل بأن يتخذ طريقه للعمل بجد وصدق، ومع الإمارات هناك أصوات خيرة، ولكن هذا لا يكفي، فالأمر جلل، ويحتاج إلى تضامن دول العالم سوياً، وتكاتفها، ووقوفها كتفاً بكتف، لمواجهة عدوان العقل المأزوم بالعدوانية، وتحقيق النجاح لعملية سلمية لحل كل الصراعات التي أدمت قلوب العالم، ولكن مع كل هذه الجروح الثخينة، فإن للسياسات الناعمة، طريقاً مفتوحاً في السيطرة على نيران الكراهية، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات، بالحب وسياسة الأحلام الزاهية، نستطيع إطفاء هذه الحرائق والقضاء على أسباب البغض.