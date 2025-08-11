حكاية فيلمين

في سلسلة الذاكرة البصرية للإمارات كمشروع وطني، ثقافي، واجتماعي التزمته شخصياً منذ عشر سنوات، أحاول أن نوثق وندون سير من مروا هنا، وتركوا بصمتهم في القلوب وذاكرة المكان، هو مشروع يصون الذاكرة، ويمنع الأجيال أن تنسى من قدم إلى هنا، وعمل هنا في زمن الفاقة والعوز والحاجة، كان الحب هو الذي يسيّر هؤلاء، والإيمان بالإنسانية شعارهم، فوجدوا ذاك الحب اللامنتهي، والإخلاص حتى بعد ما تغير الحال، وتبدل المآل، هي حكاية فيلمين، يسردان أصالة المكان ومعدن الناس، وكيف يمكن أن تصاغ قصص الحياة، ومعاني النُبل فيها.

- الحكاية الأولى، حكاية أقدم مستشفى في مدينة العين، مستشفى كَنَدْ الذي عرف في فترة من الفترات اللاحقة باسم مستشفى الواحة، لكن الأهالي منذ أن تأسس في عام 1960 من قبل الزوجين الأميركيين د. بات وماريان كينيدي، لا يطلقون عليه غير «مستشفى كَنَد». هو أقدم مستشفى في العين وثاني أقدم مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك ثلاث مراحل في حياة هذا المستشفى الذي ولد فيه أكثر من مائة ألف مولود، في هذا الفيلم التسجيلي سرد لحكاية الحب بين أسرة المستشفى وأهالي المدينة، ومن مر عليه من أطباء وصيادلة وممرضين وممرضات، كيف ابتدأ، وإلى أين انتهى اليوم، من خلال وشائج الحب المتبادل عبر أجيال متعاقبة من أهالي مدينة العين، ومن أسرة المستشفى الذي كان ومازال شعاره: إيمان، أمل، سلام ومحبة، هكذا قدم نفسه للناس، وهكذا تعامل معه الناس، فمنذ أن جاؤوا فتحت لهم الأبواب، ويحق لهم دون غيرهم أن يدخلوها دون أي استئذان.

- الحكاية الثانية حكاية «د. ثابت ثابتي مهر وزوجته د. مليحة ثابتي مهر» منذ وصولهما قادمين من إيران إلى مدينة العين عام 1955، حين لم يكن هناك أي مستشفى أو عيادة قاما بعلاج سكان مدينة العين مدة أربعين عاماً، بما تيسر لهما من معدّات طبية بسيطة كان يجلبها بين الحين والآخر من خلال أسفاره، خاصة إلى إيران، بجانب معالجتهما الأمراض في عيادتهما التي أطلق عليها الأهالي «عيادة ثابت ومليحة»، كذلك قاما بتقديم كل الخدمات الطبية بزيارتهما لبيوت الأهالي، وعلاج المرضى في حال طرأ طارئ أو زيارة المناطق البعيدة في الصحراء لتقديم المساعدات الطبية اللازمة، كانا يدركان أن العديد من الأمراض ناتج من سوء التغذية، لذا جلب الزوجان معدات الري والزراعة إلى مدينة العين لتحسين المنتجات الغذائية، كما قدّما مضخة مائية لجذب المياه لتخدم الناس الذين أطلقوا عليها «ماكينة ثابت». كان الدكتور ثابت طبيباً عاماً يعالج شتى الأمراض، بالإضافة إلى الأسنان، بينما كانت زوجته الدكتورة مليحة طبيبة نسائية قامت بمعالجة النساء، كما تولّت توليد الآلاف منهن.

هذا الفيلم يسرد حكاية هذين الطبيبين اللذين وصلا إلى العين، وخدما سكانها بالحب والإيمان بالإنسانية في ذاك الوقت الصعب والقاسي على الجميع، فكانا مثالاً للتضحية والإخلاص والحب المتبادل بينهما وبين الناس.