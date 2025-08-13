تمكين الشباب

جاء احتفاءُ الإمارات باليوم الدولي للشباب متميّزاً، كتميّز الإمارات وقيادتها الرشيدة التي أولَت الشباب اهتماماً خاصاً باعتبارهم عماد الوطن، وركيزة نهضته وتقدّمه وازدهاره.

وقد وُضِعت برامج واستراتيجيات لتمكينهم، تُعدّ تجارب مُلهمة نفخر بها ونقطف ثمارها؛ فجعلت لشباب الإمارات بصمةً ملموسة في المسيرة المباركة، وهم يوجدون في كل مرفق من مرافق الإنتاج والعطاء.

وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كعادته في هذه المناسبة، وغيرها من المناسبات الشبابية، على الإعراب عن تقديره لدور الشباب المحوري في نهضة المجتمعات وازدهارها.

وقال سموّه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في اليوم الدولي للشباب نُعبّر عن تقديرنا لدور الشباب المحوري في نهضة المجتمعات وازدهارها، ونحتفي بإنجازات شباب الإمارات وطموحاتهم وحضورهم الفاعل في كل ميادين العمل الوطني، ونؤكّد مواصلة تمكينهم وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء المستقبل الأفضل لوطننا».

شهدت المناسبة مشاركة الجهات كافة ومسؤوليها جهودهم فيما حققوه لتعزيز وترسيخ دور الشباب في القطاعات التي يشرفون عليها.

لم يكن تمكين الشباب في الإمارات مجردَ شعارٍ لمرحلة من مراحل تطورها، بقدر ما كان نهجاً راسخاً متسارعَ الزخم، وفق رؤية استراتيجية ثاقبة للقيادة الرشيدة.

وفي مناسبة كهذه، يتجدّد فخر واعتزاز الإمارات بدور الشباب، وقد هيّأت لهم الفرص للإمساك بزمام المستقبل، من خلال التعليم العالي والمتخصص، وصقل المهارات المتقدمة، لنجدهم اليوم في أدقّ ميادين العمل.

وما وجودهم في مرافق تشغيل محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، وصناعات الطائرات، وإجراء الجراحات الدقيقة باستخدام «الروبوت»، وتخصصات الذكاء الاصطناعي، إلا من ثمار مسيرة التمكين الشبابية.

لقد نجحت دولة الإمارات في إرساء نموذجٍ رائد عالمياً في إدماج أولويات الشباب في الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الشبابية، والتعاون مع الشباب لتحويل رؤاهم إلى حلول ملموسة وفعالة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل الوطن، بالإضافة إلى تأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل وروّاد التطوير في المجتمع.

كما أن الإمارات تؤكّد دائماً، وعلى أرض الواقع وعملياً، أهمية جهود الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات، باعتبارهم عماد المستقبل.

وتشكّل فئة الشباب 50% من القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي، الذي شهد نمواً في قوة العمل، وباتت الإمارات الوجهة الأولى للعيش والإقامة والعمل للشباب على مستوى العالم.

كما أن تمكين الشباب في التجربة الإماراتية لم يقتصر على الاعتناء بالتعليم والمهارات فحسب، بل شمل أيضاً الاهتمام بتشرّبهم القيمَ الإماراتية الأصيلة، والحفاظ على الهوية الوطنية.