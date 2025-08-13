خميسيات

- دخل الله لا تصرون على حجز فندق مع فطور، تراكم «تلعوزونا» ثلاث مرات، مرة حين الإصرار على الفطور ودفع تكاليفه وقت الحجز، والمرة الثانية حين تعثرونا في إيقاظكم وتذكيركم دائماً أن الفطور ينتهي في الساعة العاشرة، والثالثة تلك النظرة العدوانية التي تلومونا بها كل صباح حين الاستيقاظ دون أن تشعروا.

- قصة «جيسيكا» مع تربية الحيوان تتكرر فمنذ مجير أم عامر العربية إلى القصة المحزنة لـ«جيسيكا» التي ربت ذاك الحوت «الأوركا» منذ كان صغيراً إلى لحظة التهامها، كما أظهر الفيديو المفبرك بوساطة الذكاء الاصطناعي، الصحيفة الفرنسية أرجعت السبب إلى رائحة الدم الشهري! وهي كذبة أخرى، القصة أكثر إنسانية كيف يتدخلون في علاقة حميمية بتفاصيلها الإنسانية ليقتلوا الحب! لماذا أصبح متعاطو الوسائط الرقمية قتلة، ويفرحون بالقتل، واختلاق قصص خيالية فيها من الجرائم ما لم تعرفه قريحة الأدباء والكتّاب، لقد قتل هؤلاء الساديون «جيسيكا» مرتين، مرة بقتلها شخصياً، ومرة في ظلم حيوانها المدلل الذي يشبه ابنها!

- شو يكون شعورك وأنت في زحمة سير والسيارة بالكاد تتحرك، وأنت تسوق وعلى بطنك من فطور الصبح، و«عِدّالك» واحد جالس يهندس عليك، وكثير الشكوى من مختلف الأشياء، وبعضها يوجّه اللوم لك من طرف خفيّ، وفوق هذا يمضغ لباناً بطريقة صوتية رتيبة توتر الذي لا يتوتر، ما اعتقد ودّك، إلا تغلاه من الدريشة! وإلا «تلخّ بريك لين تتناقع فجوجه»!

- هل يمكن أن يقضي إنسان إجازته الصيفية في «المول»؟ نعم ممكن، وبالتأكيد! وهذا ما نشاهده من سياحة الأخوة العرب من المحيط للخليج حينما يذهبون لبعض البلدان، «يتمون» من الصبح للمساء في هال«مولات» «حواطه» وكابتشينو.. و«مشترى» ومغازل الذي يحب أن ينتهي مع عصر الذكاء الاصطناعي، طيب ليش تسافرون؟قضّوا الإجازة في البلاد، وإلا «مولاتنا» تبا «غشوة» و«مولاتهم» أفرنجي!

- بصراحة.. يوم أتذكر في السبعين لما فتح «ومبي» أول مرة في شارع حمدان، وعرفنا أول مرة الهمبرغر، بتركيبته «بيض ولحم وجبن وبطاطا وخبز مدور بالسمسم»، أسمينا فرحنا وايد، وبعضنا من إخلاصه لحلمه به طوال الليل، يصبّح عند «ومبي» «يبا يتريق»، وهو بعد ما فتح، ونتواصى، ويوم نروح العين نخبر ربعنا عن أكل ما قد عرفناه، بس طيّب، وأيوون وايدين عَبّريه، وخصوصي علشان يأكلون «ذبيحة الإنجليز»، اللي عليها «علي ولّم» مقلاي، غير نامونه، وتقول يخلون شيئاً في ذلك الصحن، يموصونه بكاتشب، هيه الكاتشب في ذيك السنين عجبة، بس.. تقولي ما فرحنا هذاك الأيام، يا الله، أصلاً نص هالغزوز من ربى ذاك الوقت»!