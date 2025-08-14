رجال عَرَفتهم أم سبع البلادين -16-

هي قصة أربعة رجال كان يضمهم مقعد دراسي خشبي في أول مدرسة في العين في بداية الستينيات، عرفها الناس باسم «النهيانية»، كانت عبارة عن ست غرف، وحين تضيق بالطلبة الجدد تُبنى لهم عرش في ساحتها، كراسي الصف كانت مقاعد خشبية طويلة مشتركة، ولأنها المدرسة الوحيدة كنت ترى فيها الطلبة متفاوتي الأعمار، وبعضهم تجاوزاً نسميهم طلبة، لأنهم في حقيقة أعمارهم يتساوون مع عمر حارس المدرسة، وبعضهم ظل يكبر في صفه «سنين ومنين» وفي يوم وقع حادث اضطر الطلبة أن يخرجوا جميعهم إلى الساحة التي كنا نجتمع فيها مرتين، مرة في الطابور الصباحي، ومرة في الفسحة أو الفرصة، حين يقدمون لنا في كاسات بلاستيكية شاياً بالحليب، وسندويتش جبن و«جام» أو بيضاً مما حصل، كميزة قد تكون مغرية لطلبة لم يتعرفوا بعد على الأشياء الجديدة، لكن في ذاك اليوم طلبوا منا جميعاً الخروج للساحة للمرة الثالثة، والسبب أن ذاك اليوم، خرج بعض الطلبة الكبار عن مرحهم إلى مزح ثقيل، وربما تشاجروا في الحارة أو الساحة ودخلوا الصف ولم يقدروا أن ينهوا عراكهم، فقام أحدهم ووضع سكيناً مغروزاً بين شقوق المقعد، وجاء زميلهم وجلس على السكين فأنغرزت في باطن وركه، وصرخ تلك الصرخة التي جعلت المدير يخرج من غرفته قبل أي أحد، وإلى أن أخرجوا السكين من ورك الطالب، وكان سميناً ممتلئاً، كانت الأرض الأسمنتية مغطاة بدم أحمر جعل الطلبة الصغار أمثالنا يرتعبون، ومن حسن الحظ كان مستشفى كند القديم لا يبعد عن المدرسة إلا عشر خطوات، فتم أسعافه في الحال.

صفّنا المدير، وطلب منا الاعتراف أو الإبلاغ عن الفاعل، ولم يجسر أحد منا النطق بشيء، ووصل الحد إلى العقاب العام، بعد أن عزلونا نحن الصغار لأننا لا يمكن أن نفكر بفعلة مثل تلك، وأبقوا على الذين شواربهم بدأت تطرّ، وتخضرّ، وكانوا ربما ثمانية المشكوك فيهم، أما المجزوم أمرهم فهم الأربعة الذين يجلسون خلف التلميذ المطعون.

أمر المدير كل الطلبة بالخروج إلى الساحة، وجاءت عين المدير في عيني، فقلت: ربما يأخذوني معهم، وكدت أهدل برطمي استعداداً لصياح لن يتوقف، ونهرني المدير، وقال: اذهب إلى غرفتي بسرعة البرق، واحضر الخيزران، فناظرت في عيون المتهمين، ورأيتها ساعتها كلها كالشهب، وكدت أبكي لأنني سأنضرب منهم حتماً، وتكون الرهوة على المربوطة، فتلكأت، وإذا بلطمة من المدير لامست كتفي، رغم أن الغز كان جاهزاً، وأي حركة باليد لا تخطئه، أحضرت العصيّ وأنا ارتجف، ومتيقناً أنني سانضرب اليوم من أي أحد، تجمهر الطلبة، وبدأت العصيّ نازلة كأصوات الصبيب على المشبوهين الذين أبدوا في البداية شجاعة غير ضرورية، ورأيت يومها أطول تلميذ ودموعه تهطل أمام قدميه، وقد كنت أحترمه لأنه كان بطول المدرسين، وهذا الطول دفعه لأن يكون من الرياضيين الواعدين.

لا أدري من اعترف يومها، لكن المدير رشهم كلهم بالعصيّ لين قالوا: بس، التوبة، حتى المطعون لم يسلم، وحدي أنا بعد تلك الحفلة، وضعت طرف كندورتي في فمي، والطريق من المدرسة إلى بيتنا الذي كان يأخذ مني أربعين خطوة، اختصرتها إلى النصف!

الأربعة الفاعلون، والمطعون، كانوا فيما بعد في مسيرتهم التعليمية والحياتية من النجباء، وبعضهم أنهى دراسته في الخارج، كأول مبتعثين إلى بريطانيا وأميركا، وعادوا كرجال قدموا للوطن الكثير في بدايات نهضته، واليوم قد يضحكون على ذلك اليوم الذي صنعهم وغير حياتهم نحو الأفضل والأجمل.. وحدي ما زلت خائفاً حتى اليوم إذا ما رأيتهم مجتمعين مع بعض، لأني أعتقد أنهم «بيتقاضون مني»!