نبضات من المرقاب

ليبزغ الليل منسدلاً ومفتوناً بعتمته، لن أشعل قنديلاً ولا شمعة ولا مصباحاً يلص على حلكته البهيجة وليمشط الأشعة الأخيرة فوق ذؤابات الأشجار. وليرفو المساء خصلة الورقة المؤرجحة بين الغصون. ليهدأ البحر ويشرب ملحه ويبتلع الموج وصليل الأصداف، وليأت لنا بغير ما يأتي به الآن، فقد عودنا على ما اعتدنا عليه. ولتسترح الأهوال في مهدها وليضحك المرجان لدعابة الأسماك إذ خبأت في أجسادها ما نراه وما لم نره من فتنة ألوانها. ليشرأب الأرجوان في أزهار نبات «ريشة الأميرة»، ولتبق معلقة كأجراس السكون من أعناقها حتى الذبول. لتبتلع نبتة «السرخس» أشواكها، ولتهب عناقيدها للخلود والهباء. لتبتهج الوريقات على أغصانها حين رذاذ الماء. لتبق السلاسل مشنوقة على جدار البيت، ويبق الميزان متأرجحاً بين العدالة والغياب! ليقع البلح اليبيس على أعناقه قبل النضوج ولتنتفض العذوق من الحزن والأسى. لتحط الببغاءات مأخوذة على بذار زهرة دوار الشمس وتلتقطها كما تريد وتشتهي. لتعد البلابل هانئة إلى أعشاش شجرة «الغاف» وترد وتنتشي. لتحنو العصافير على صغارها وتلقمهم ثمار التوت المعلق في الشجرة قبل أن أقطفها. لتأت السحب وتبهجنا بالمطر كي يختبئ الماء في الصنابير التي سوف نغلقها. ليذهب الحلم إلى الأقاصي وتهدأ السكينة في أقداح الشاي والقهوة. لتحرس شجرة النيم التي تأبى على الذبول سور البيت، ويتسلق نبات اللبلاب على الجدران كالأفاعي! لترتطم الفراشة الصغيرة البلهاء على أشواك الصبار وتسقط في يأسها الأخير. ولتلغط الجنادب في سكينة المرقاب. لترتعش صور شجيرات الجوز المرسومة في الشراشف وتنكفئ زهرات الرازقي على ذهوله وتنساها النساء في غواية فراش الأسرة. ليغرق الضحى في فتنة زهرة البنفسج، وينهض الياسمين متسلقاً على الجدار إلى الأعالي. لينمو زغب النضوج الحلو على شفة ولدي الرائع الغالي «قيس» وليصطاد بشباك فتنته ضوء الضحى وسر الفراشة في خفقها إذ تراوغ طيشه، وغبطة أحلامه حين يراوده الشوق للحقول. ولتهطل الغواية كالعنب مزناً.. مزناً على صبا ابنتي الجميلة الفاتنة «ريم»، ولتضفر الحلوة جدائلها بالذهب المعلق في الغروب وفضة الأمشاط. لتضحك ثمرة النارنج مبتهجة حين نضوجها إذا مرا بها وينوس الهواء متمايلاً على قدميهما.

لتذهب البنات كالبطاريق إلى مدارسها وترقد الحقائب في خزائن السهو، ولتبق الدفاتر الصغيرة وحدها ترقى على مدارج السنين! ليحدث كل هذا أمام عيني. سوف أرقبه من مخبئي الصدفي في المرقاب كسلحفة حكيمة تخبئ نسلها وتمضي نحو حكمتها في المحيط، وأنا التي أبذر الريحان والنعناع بين الليل والغبش الشفيف وأرى استدارات النهار.