«المعلم الطائر»

قبل أيام، توفى في اليابان الدكتور جنشيتسو سن، الذي كان يستعد ليكون طيّاراً في الجيش الإمبراطوري الياباني، قبل أن تقوده الحكمة إلى اختيار طريقٍ مغاير تمامًا، ليُصبح معلّمًا كبيرًا في فن الشاي الياباني التقليدي، ويُقدِّم كؤوس مشروب «الماتشا» لزعماء العالم وملوكه، في اليابان وخارجها، ناشرًا فلسفته في الترويج للسلام من خلال كأس شاي، مُكرّسًا سنوات عمره، التي امتدّت لمائة واثنين من الأعوام، لهذه الغاية الإنسانية النبيلة، حتى لُقِّب بـ«المعلّم الطائر» لكثرة أسفاره حول العالم.

وقد نعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - معتبرًا إيّاه رمزًا للتعارف بين الحضارات والثقافات.

وكتب سموّه عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء في وفاة الدكتور جنشيتسو سن إلى ذويه ومحبيه والشعب الياباني. كان رمزًا للتعارف بين الحضارات والثقافات، ونموذجًا للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، من خلال طقوسه في تحضير الشاي التقليدي الياباني».

وأرفق سموه مع التدوينة صورة برفقة الدكتور «سن» خلال جلسة تحضير الشاي.

وقد كان الدكتور الراحل يُوظّف طقوس تقليد «أوراسينكي» العريقة في إعداد الشاي لتعريف العالم برسالته المناهضة للحرب، وكان شعاره: «السلام من خلال فنجان شاي».

وأقام تلك الطقوس في معالم رمزية وتاريخية شهيرة، كمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والنصب التذكاري «يو إس إس أريزونا» في بيرل هاربر، وغيرها.

وكان الراحل يُشدِّد في مقابلاته على التأثير المُهدّئ للشاي، ويقول: «فنجان الشاي يجعل النفوس هادئة جدًا. وعندما يعمّ الهدوء الجميع، لن تكون هناك حرب».

كما كان يقول إنّ تجربته في الحرب شكّلت قناعته بأهمية السلام.

قناعة سامية عمّت أجيالًا من اليابانيين بعد الحرب التي لم تضع أوزارها إلا بعد دفع ثمن باهظ، إثر استسلام البلاد عقب إلقاء أول قنبلتين نوويتين في التاريخ على مدينتَي هيروشيما وناغازاكي، في مثل هذا الشهر من عام 1945، أي قبل ثمانين عامًا خلت.

قناعة آمن بها اليابانيون، الذين انخرطوا في حوارات عميقة بعد الحرب، ليتّفقوا على أن طريق السلام، وتبنّي ثقافته، وترسيخها في نفوس الأجيال، هو الطريق الأسلم للنهوض ببلادهم، التي أصبحت، وفي غضون عقود قليلة، قوة اقتصادية عظيمة.

لم يهدروا أوقاتهم في تبادل الاتهامات، وإنما نهضوا على طريق مُضيء بالأمل والعمل. فلا وقت للأحقاد، ولا لخطابات الكراهية والنزعات الانتقامية التي لا تبني أوطانًا، وإنما تُهدر الطاقات والموارد، وتُقوّض استقرار المجتمعات، وتقودها نحو الخراب والدمار والفشل. والشواهد حولنا كثيرة وعديدة.