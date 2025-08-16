تأبط سفراً.. وغامر عشقاً - 2

في تلك المدن الكثيرة كانت هناك وقفات مع الأمكنة ومع النفس ومع الناس، وكانت هناك نساء كثيرات من وقت وصدق وندم، صديقات، صادقات، عابرات، وفيات، جاحدات، بريئات، مخادعات، ليس هناك.. مثل تلك المغنية اليوغسلافية التي تدعوك لعيد ميلادها وتقطع مئات الأميال لتحظى بتلك الليلة في شوارع بلغراد وعشاء في مينائها النهري والمشي على غير هدى لبزوغ الفجر حتى أيقظنا كل العاجنات الخابزات فجر ذاك اليوم، وليس هناك.. مثل تلك الأثيوبية التي تترك لك بيتها والجلوس مع أسرتها وكأنك واحد منها، تسندك حين تسقط بك القدم، وليس هناك.. مثل تلك المحامية التي تضطرّ أن تجلس معها في قضيتها الشخصية في المحاكم الفرنسية، تدافع هي عن الناس، ولا تعرف أن تدافع عن نفسها، ليس هناك.. مثل طالبات الصفوف في مقاعد الدراسة الباريسية، ولا مثل من حملت أوزارك ونجاستك وأثقالك وقالت هيّت لك!

في هذه المدن الكثيرة.. كان هناك أصدقاء حقيقيون، ما زالت صناديق البريد تشعر بدفء حروفهم، وما زلت تفرح من قلبك إن التقيتهم مرة في مدينة من هذه المدن أو خبأتهم لك أرصفة مبتلة ومباغتة.

بعض المدن ترتبط بذهنك بأشخاص معينين، فلا يمكن أن تزور عَمّان، ولا تعرج على أعمدتها أو القاهرة بأصدقائها الكثر، أو دمشق فلا يبكيك صديق وياسمينة معطرة بالصبح أو بغداد فلا ينبري الشعر والفجر والمطر والأصدقاء، مدن المغرب بالجميلين المتسكعين في تلك المدن المختلفة، أو تمر بيروت من غير أن ترى قناديلها في الثقافة والفن والسياسة.

بعض المدن خفيفة تشعر أنك لابد وأن تلبس من أجلها قميصاً صيفياً، كصديقين تلازما في مراحل الدراسة الثانوية، بعضها لا بد وأن تتدثر بالملابس الشتائية الغلاظ، كمحام لا حظ له في كثير من النجاحات، بعض المدن حين تدخلها تشعر أنك ضعيف، بعضها تشعر أنك صديق، بعضها تشعر أنك مستلب، وبعضها الآخر تشعر أنك مغبون ولا لك حق حتى البقاء فيها، بعضها تشعرك بالضآلة من مبانيها وضجيج أنوارها وقسوة ناسها، بعضها تشعرك بالفطرة والبدائية وبطين الأرض البكر.

زرت مدناً كثيرة مقدسة، وزرت مساجد تاريخية وكنائس قديمة ومعابد لمختلف الأديان والملل والنحل، لأنها تلقى هوى في النفس، واهتماماً كبيراً منذ الصغر، هو جزء من فضول المعرفة وفك طلسم الأسئلة الوجودية الكثيرة والتي تتبعنا منذ معرفة النون والقلم وما يسطرون، وحتى إدراك اليقين والمعرفة النورانية، لكن ليس مثل فجر مكي شعرت فيه ذات مرة بهبوب ريح باردة وساكنة، وغمرتني طمأنينة حد كدت أطير، هي من المرات القليلة والتي لا تتكرر إلا مرة واحدة، يومها شعرت بالفرح والحظ والحظوة وبقرب من عطايا السماء.

اليوم..هناك أماكن أتمنى أن أزورها، وما زلت أحلم بها، أماكن بعيدة وأخرى قريبة، هناك أماكن في بعض المدن تمنيت أن أقضي فيها أيام تقاعدي، أو تبقى محطات ثابتة في أيام خريف العمر القادمة، بيروت مثلاً، باريس مثلاً، مراكش مثلاً، بورصة مثلاً، حيث دائماً أشجار الزيتون المبروكة جالبة الخير، وزرقة بحر من بعيد، واشتهاءات رجل كلّ من الأسفار، وآن له أن يرتاح بجانب ظله.. بعد أن تأبط سفراً.. وغامر عشقاً.