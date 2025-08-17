الماديون.. والإجابة الصامتة

لعل من أجمل ما يخبئه لك الصيف ظهور فيلم سينمائي جميل وجدير بالحضور، رغم أن الصيف بخيل في العروض السينمائية عادة، هذه المرة يحضر فيلم الماديون «Materialists» للكاتبة والمخرجة «سيلين سونغ» وبطولة الثلاثي الذي تدور حوله حكاية الحب والاختيار بين القلب والعقل أو لمن ينتصر الحب للمال أم العاطفة «داكوتا جونسون - المرأة، بيدرو باسكال- الغني، كريس ايفانز - الفقير»، الفيلم هادئ بلا ضجيج ولا مؤثرات صوتية غير ضرورية وإضاءة مدروسة تخدم سير القصة وخلق الأجواء الموائمة للحظات الرومانسية أو الواقعية، الفيلم يغلب عليه الحوار الجميل والمؤثر، وفي إطار كوميدي يجلب البسمة ولا يصطنعها.

القصة الكلاسيكية للحب وصراعه الأبدي بين العاطفة والمال، هذه المرة يقدم بطريقة حديثة وجميلة في مدينة نيويورك التي تقف مع الغني، وتطرد الفقير، مدينة تقول للإنسان: أنا خلقت من ضلع المال وبالمال، فلا تتوقعوا أنني سأقف إلى جانب الإنسان والفقير!

فإذا كانت المدينة قررت أن تنحاز لحبها، فبطلة الفيلم ظلت تتأرجح بين حب الدراسة الأول العاطفي لذلك الشاب في فقره، وشقته المشتركة والتي يتقاسمها مع آخرين يصارعون من أجل الحياة، وهواية كانت مشتركة بينهما هي التمثيل المسرحي، وبين حب جديد، طارئ، ومغر، قدمه رجل الأعمال لها، ليجعلها في صراع ونزاع الحب والرغبات والاختيار، الحب العاطفي والأول يقدم لها الأمان الداخلي، والحب الجديد يقدم لها الأمان الخارجي، في النهاية تنحاز للحب الأول، بعدما ما يختفي بهدوء الحب الثاني، لأنه لا يملك كثيراً من الوقت ليضيعه في الهوى والعاطفة، وهذه كانت معضلة الفيلم في نظري لأنه انحاز لنهاية الأفلام الكلاسيكية التي تناولت نفس الموضوع من قبل، وكان يمكن أن تكون الإجابة هي الصمت، واحترام ما اختارت مدينة نيويورك من حب للغني المادي، وجعل الفقير العاطفي يصارع الحياة فيها ليتصالح معها إن غدا غنياً أو مشهوراً أو نجماً لامعاً في سمائها.

البطلة التي تعمل في مكتب توفيق رأسين في الحلال أو تقديم حلول للزواج بين طرفين متوافقين وفق عمليات حسابية مدروسة، حتى مثل طول قامة الرجل، وتدخل العمليات التجميلية لطول بعض المرشحين للزواج، تخبطت وكادت أن تضل طريقها في اختيار الزوج، وفشلت في إيجاد زوج صالح لصديقتها أيضاً، لكن النهاية السعيدة غيرت الأمور لتعيش هي وصديقتها في «سبات ونبات وقد تخلف صبياناً وبنات»، وهي إحدى هفوات هذا الفيلم الجميل والمريح بالحوار الهادف فكرياً واجتماعياً.

الفيلم الذي كانت ميزانية إنتاجه 20 مليون دولار، وهي ميزانية قليلة قياساً بالإنتاج الهوليودي، لكنه نجح في أسابيعه الأولى وحقق إيرادات بلغت 52 مليون دولار حتى الآن، بالطبع رغم جمال الفيلم وعروضه في افتتاح بعض المهرجانات السينمائية الدولية، غير أني لا أتوقع أن يدخل في اختيارات الترشح للأوسكار في كافة حقول العمل السينمائي الفني المبهر.