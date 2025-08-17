لماذا يتطرفون؟

في إطار الدور التوعوي المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والأداء المتميز لها، والذي انعكس في الروح المتجددة لخُطب الجمعة خلال الشهور القليلة الماضية، جاءت الخِطبَة المتميزة ليوم الجمعة الماضية، والتي كانت بعنوان «لماذا يتطرفون؟»، وهي من الخُطب التي تلامس قضايا مهمة في حياة مجتمعاتنا، وكانت لها أصداء واسعة، كونها تُبيِّن وتوضح مسؤولياتنا جميعاً في توعية شبابنا للتحلي بالوعي والحذر في مواجهة طروحات التطرف، وخطابات التهميش والإقصاء التي تبثها المنصات الحاقدة والمتطرفة، وتروج لها باسم ديننا الحنيف، وهي بعيدة كل البعد عنه، وعن قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام.

حملت الخِطبَة، بأسلوب جزل وسهل، طرحاً عميقاً عن التطرف، وجذوره، وخطورته على الوطن والمجتمع ككل، ووصفته بأنه: «داء خطير، وشر مستطير، إذا أصاب مجتمعاً هزّ أركانه، وأذهب منه أمانه واطمئنانه، فاستُبيحت الدماء، وانتهكت الأعراض، وسُلبت الأموال، واختلّ النظام العام، بلا رادع من دين أو رحمة أو إنسانية».

وقالت إن «التطرف في اللغة مأخوذ من الأخذ بأطراف الأمور، فالمتطرف يأخذ من الدين أطرافه، وينحرف عن وسطه واعتداله، ويتجاهل جوهره ولبّه، ويعدل عن مقاصده وكلياته، فكراً وسلوكاً، قولاً وعملاً».

وأشارت الخِطبَة المعبرة إلى الوسائل التي يختطف بها أصحاب الفكر المتطرف عقول الشباب، ومنها:

«شحن عواطفهم، بتيئيسهم من رحمة ربهم، ثم تحريف مفهوم التوبة وطريقها لديهم، وتضخيم الأحداث الراهنة، وتبنّي نظرية المؤامرة، واستدعاء الشعور بالمظلومية، واللعب على وتر البطولة والتضحية، عبر أدلجة المقاطع القصيرة، والأناشيد المثيرة، والألعاب الإلكترونية، والتغريدات المسمومة، وتوظيف المفاهيم المغلوطة لمصطلحات الجهاد والحاكمية، والخلافة والتكفير والجاهلية، وكل ما من شأنه مصادمة مفهوم الدولة الوطنية، تأليباً لأبناء المجتمع على وطنهم، وتحريضاً على قيادتهم».

ودعت شبابنا إلى أن يكونوا «على حذر، وأن ينتبهوا إلى ما يبثه هؤلاء المنحرفون من خطر، وأن يتمسكوا بطاعة ربهم ونبيهم ورئيس دولتهم».

ومن بوابة الدين أيضاً، أراد السفهاء من أعضاء «الإخوان الإرهابية» في التنظيم السري، نقل وتقليد التجربة الإجرامية للتنظيم البائس إلى بلادنا، فكانت لهم أجهزة الأمن بالمرصاد، وقدمتهم للعدالة التي قالت كلمتها العادلة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الإمارات وسلامة مواطنيها والمقيمين على ترابها الطاهر.