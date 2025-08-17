في المقل.. فوق الرؤوس

الإمارات في خان يونس المكلومة، وسط الجروح، النازفة، والقلوب اليتيمة، تقدم باقات الحب محمولة على أكتاف من راهنوا على الحب غاية وهدف، والذين يغيرون وجه التاريخ بكفوف ممدودة للمدى، من أجل بياض الموجة، وحلم لأطفال أشاح عنهم العالم وجهاً وإرادة ولم يبق لهم سوى الدمعة تغسل الآلام، وتمحو آثار جريمة القتل المجاني، وهناك في مخيم البركة للأيتام، في منطقة المواصي في خان يونس، ينام أطفال على جلود بطونهم، ولا مغيث ولا معين غير الله.

وهذه الأيدي الإماراتية، تسوم الحياة رخيصة، في سبيل عون المحتاجين من أطفال فلسطين، تقدم لهم حليب النجاة من الموت، ومساعدات غذائية أساسية، لبعث الحياة من جديد لمن أحبوا الحياة رغم البطش، والعطش، ورغم حوالك الأيام، وعتمة الطرق وفراغ الوجود من الوجود، وانعدام المعنى، في عصر توخى فيه المرء أن تتغير الصورة القاتمة وتسلط النجوم مصابيحها لعل وعسى، تسفر الدروب عن فاتحة خير، تبشر أهل فلسطين بأرض تحتويهم، ومن دون ضجيج، ولا عجيج.

هذه هي الإمارات، في المسعى السامي في المشهد الإنساني، تقف شاهدة على عصر، ويداها مفتوحتان، للشقيق والصديق، ولا تكتف الأيدي وتنعي، بل تهرع جاهدة لإماطة اللثام عن الجزع، والفزع، وكشف الستار عن ملحمة جنائزية هناك في بقعة من العالم (المتحضر) وتقدم ببذل سخي، وعطاء جزيل، وفرسانها هناك ينفذون التوجيهات السامية، بسخاء، وثراء نفوس حباها الله بإرث لا ينضب، وتاريخ لا يشحب، وأشواق كأنها السحابة تمطر ولا تقتر، وبفيض العطاء اليوم تبدو الإمارات في العالم أغنية صباحية على شفاه الأطفال، وحكاية ملهمة، ترددها الأرامل والثكالى، والخير الفضيل يعم، ولا يكظم، لأن الريادة في البذل، سمة الصحراء النبيلة، التي نبتت على أرضها شجرة الإمارات العملاقة، وترعرعت، وتفرعت، حتى صارت اليوم حقلاً، مزروعاً بريحان الأمل وياسمين الفرح، تتلقفه قلوب المكلومين، ببهجة الأمنيات التي لا تكبر إلا على أيدي فرسان العطاء، ولا تمطر إلا بغيمات أهل الجود والكرم. أطفال خان يونس، نسقوا ألوان الفرح على وجناتهم، ورسموا الابتسامة، وردة ضالعة في الجمال، بفضل ما جادت به النفوس الخيرة، والقلوب المستنيرة، بمصابيح الحب، ورغم كل الصعاب وظروف الحرب الدامية، فإن فرسان الإمارات، عيال زايد الخير، يكافحون الفقر هناك، ويسومون النفوس رخيصة، في سبيل رسم صورة زاهية على وجوه من غابت عنهم الشمس على مدى عامين تقريباً، وخيرات الفارس الشهم 3 مستمرة، ومستدامة، ما دامت الحاجة تفرض قوتها هناك، ومادام أطفال خان يونس يعكفون على بث النجوى، وبعث الشكوى، فلن يتردد عشاق العطاء عن الاستمرار في تقديم ما يلزم، وما يحتاجه الأطفال هناك من غذاء ودواء، فهذه هي الإمارات، هذه سجايا الطيبين، هذه نوايا عشاق الأمل، هذه رؤية القيادة الحكيمة، وفطرة الخير، التي بذرها زايد الخير، طيب الله ثراه، في القلوب، فأصبحت نخلة التاريخ، تجود، ولا تحيد. هذه فكرة الدولة منذ التأسيس، بأننا والعالم جسد واحد، والفرح، واحد، والألم واحد، وما من آهة تخرج من بين ضلوع محتاج، إلا ويتلقفها ضمير الإمارات، بالعون، وهبة النبلاء.