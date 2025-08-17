هل من جديد؟

دارت عجلة «دوري أدنوك للمحترفين»، في نسختها الجديدة، وسط آمال وطموحات أن تكون تلك النسخة كاشفة أمام الروماني كوزمين مدرب المنتخب، لدعم قائمة «الأبيض» الذي يخوض خلال أكتوبر المقبل منافسات المرحلة الرابعة من تصفيات «مونديال 2026» بالدوحة، سعياً لانتزاع بطاقة التأهل على حساب شقيقيه المنتخبين القطري والعُماني.

كما يمني عشاق الكرة الإماراتية النفس، بأن تكون المسابقة مناسبة لإعداد الفرق المشاركة في النسخة الثانية لبطولة النخبة الآسيوية، لتعويض ما حدث من إخفاق في النسخة الماضية.

ويبقى السؤال: هل يمكن أن تقدم النسخة الجديدة بطلاً جديداً، بعد أن أتى شباب الأهلي على «الأخضر» و«اليابس» في الموسم الماضي، أم أن البطل سيكون من بين الفرق التي سبق لها تذوق شهد البطولة وما أكثرهم، وهنا يكمن سر تشويق وإثارة الدوري الإماراتي؟

***

أثبت فريق باريس سان جيرمان مجدداً أهمية وجود مدير رياضي بخبرات وصلاحيات واسعة، ومنذ بداية عمل البرتغالي لويس كامبوس، والفريق يحصد الألقاب داخل فرنسا وخارجها، حتى بلغت محصلته حتى الآن خمسة ألقاب «الدوري الفرنسي، والكأس والسوبر المحلي، ودوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى، والسوبر الأوروبي للمرة الأولى، كما أنه مرشح للفوز بلقب الإنتركونتننتال للمرة الأولى، ليعادل رقم برشلونة 2009، عندما فاز بستة ألقاب في موسم واحد، لولا مفاجأة تشيلسي في نهائي مونديال الأندية، لانتزع الفريق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وفي مباراته مع توتنهام، كاد الفريق الباريسي يقع في الفخ الإنجليزي مجدداً، ولكن شخصية البطل أسهمت في «الريمونتادا التاريخية»، عندما حول سان جيرمان تأخره مبكراً بهدفين، إلى تعادل في الدقيقتين 84 و94، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انحازت للفريق الباريسي، ومنحته لقباً لم يسبق لأي فريق فرنسي الفوز به.

وأعاد فريق باريس إلى الأذهان مشهد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 25 مايو 2005، عندما تواجه ميلان مع ليفربول، وتقدم ميلان في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، وظنت الملايين حول العالم أن اللقب صار من نصيب ميلان لا محالة، إذ بفريق ليفربول يقلب الطاولة في وجه الطليان، ويدرك التعادل في الشوط الثاني 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، ليواصل «الريدز» مغامرته المدهشة، ويعود إلى إنجلترا باللقب الأوروبي الغالي، وسط استقبال أسطوري يليق بالمعجزة التي حققها الفريق على ملعب أتاتورك في تركيا.