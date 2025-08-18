رواية «الفقراء»

عند العودة إلى قراءة الأعمال التي صدرت قديماً في الأدب العالمي، مثال رواية «الفقراء» للكاتب الروسي الكبير دوستويفسكي، ورصد أسلوب الاشتغال على الصياغة الأدبية، وكم تبدلت بعده طريقة المعالجات لفن الكتابة، ومع ذلك يظل الأدب العظيم والمعالجات الإبداعية عند هذا الكاتب الكبير فيها الكثير من الفارق في الطرح والمعالجة والخصوصية التي لا يصل إليها إلا الكبار من كتاب الرواية.

رواية «الفقراء» صدرت من زمن بعيد. وهي رواية في غاية الجمال والأهمية. وطريقة المعالجة والرؤية والهدف من تناول حكايات بهذا المستوى، بالتأكيد لا تأتي إلا من كاتب عظيم، والانحياز إلى هذه الفئات المهمشة والضعيفة، لا يتناولها غير كتاب عظام وكبار مثل دوستويفسكي، إنه يقدم صورة حقيقية وواقعية عن ذلك الزمن، ولعل طريقته السردية والمباشرة تجعل النص مرآة للواقع في ذلك الزمن. قدرة دوستويفسكي العالية في الكتابة جعلت من الرواية إضافة جميلة ورائعة للأعمال الأدبية في زمنه وحتى الآن.

متعة النص أنك تعيش واقع ذلك الزمن البعيد وبأسلوبه الراقي العظيم. تعود إلى أزمنة كافح فيها الإنسان ليعيش ويهزم ظروفه مهما عظمت وقست عليه الحياة. كاتب بحجم ديستويفسكي عندما يلتفت إلى القضايا الاجتماعية وحياة الناس البسطاء/ الفقراء في ذلك الزمن القاسي البعيد، تقول لنا كتاباته وأعماله، كم هو عظيم في رواياته، وهذه الرواية من بدايات كتاباته الروائية والسردية، حيث كتبت في عام (1844 - 1845) ونشرت في عام (1846). يا الله ما أبعد ذلك الزمن ومع ذلك مازالت رائعة وجميلة، تنقلك إلى الزمن البعيد وتقدم صورة جلية عن ذلك المجتمع الذي كان يتشابه مع مجتمعات كثيرة وقته. أظن يكفي أن نذكر رواية (الجريمة والعقاب (1866) ورواية الأخوة كارامازوف (1880) لنبرهن على عظمة هذا الكاتب الكبير.

هل من المفيد أن نعود إلى هذه الأعمال الأدبية القديمة، وأن يعاد طباعتها؟ بالتأكيد نعم، وهو أمر مهم للأجيال الجديدة حتى تقف على أرضية صلبة وتعرف كم قدمت الثقافة والمعرفة وفنيات الكتابة من كتاب عظام، وأيضاً لنعرف كم تطورت فنون التعبير وطريقة المعالجة للنص الأدبي. قد تكون الأعمال الفنية السردية المباشرة ليست ذات أهمية الآن في ظل تقدم فنون الكتابة، ولكن لابد من معرفة كل الأساليب والطرق الجميلة في إبداع النصوص. ملخص ما تقدمة «رواية الفقراء» أصناف من الاضطهاد والعذاب والإذلال الذي يتعرض له بطلا الرواية، يتحملان الفقر وما لا يطاق، ومع ذلك يحملان قلبين كبيرين، ومحبة للناس جميعاً. لم يؤدِ القهر والإحباط والذل إلى صنع شر داخلهما لأذية الآخرين. نماذج رائعة يقدمها هذا الكاتب العظيم دوستويفسكي، ويكفي أن يذكر اسمه حتى يصمت كل الحكي.