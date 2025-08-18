وطن الإنسانية

اليوم، تشارك الإمارات العالم احتفاءه باليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي تنهض بدور محوري في مدّ يد العون والمساعدة للمتضررين من الكوارث والأزمات والنزاعات، من الأشقاء والأصدقاء في مختلف مناطق العالم، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وسيراً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي حرص على بناء دولة تكون عوناً وسنداً للشقيق والصديق، ولكل إنسان تكالبت عليه صروف الدهر أينما كان، من دون تمييز في اللون أو العِرق أو المعتقد.

تحلّ المناسبة، وقد أصبحت «بلد زايد الخير» عاصمة ووطناً للإنسانية، حيث لا توجد منطقة على الكرة الأرضية إلا وقد وصلها شيء من خير الإمارات، ولله الحمد والمنّة.

كما تحلّ المناسبة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة حتى منتصف عام 2024 أكثر من مليار شخص، وبقيمة تجاوزت 368 مليار درهم.

وتأتي هذه المناسبة أيضاً بينما تسجّل إمارات الخير والعطاء أبلغ صور التضامن الإنساني في مساعدة وإغاثة ضحايا الحروب والنزاعات، وفي مقدّمتهم الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث بلغت المساعدات الإماراتية 44% من مجمل المساعدات الدولية المقدَّمة إلى القطاع، وفقاً للتقارير العالمية.

وقد نجحت دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» في إيصال مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غزة براً وبحراً وجوّاً، وتنفيذ مشروعات خدمية في مجالات توفير مياه الشرب، وإصلاح البنى التحتية المتضررة، فضلًا عن دعم كبير للقطاع الصحي هناك.

كما نفّذت أكثر من 73 عملية إنزال جوي ضمن عملية «طيور الخير» التابعة لـ«الفارس الشهم 3»، وبلغ إجمالي المساعدات التي تم إنزالها أكثر من 3988 طناً، شملت المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية.

ورغم العراقيل والتحديات في السودان، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، حيث تعهّدت بتقديم 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عُقد في أديس أبابا 14 فبراير الماضي، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال العشر سنوات الماضية إلى 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

محطات العطاء الإنساني الإماراتي كثيرة لا تتسع لها هذه المساحة، فأينما نادى نداء الواجب الإنساني، تجد الإمارات ومتطوعيها في مقدمة الصفوف، يعملون في أعقد وأصعب الظروف للوصول إلى المحتاجين والمتضررين، والتخفيف من معاناتهم.

وفي هذا السياق، نستحضر بكل فخر ووفاء شهداء الإنسانية من متطوعي الإمارات، الذين قدّموا أرواحهم في سبيل رسالتهم النبيلة.

حفظ الله الإمارات، وأدام عزّها في ظل بوخالد.