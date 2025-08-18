إمارات الخير

اليوم تشرق شمس جديدة على إمارات الخير، وهي في المشهد الإنساني تقود قوافل الخير إلى نواصي التضامن، وتقف بين العالمين في يوم احتفال العالم بالعمل الإنساني، منصة وارفة الظلال، وقبة تعانق السماء، بيد بيضاء من غير سوء، والذاكرة الإماراتية تحمل في الثنايا إرث زايد الخير، طيّب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، وعلى جبين كل إنسان في هذا العالم، صورة رجل الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يثري العالم بكلمات تسابق الوعي بأهمية أن نكتب على صفحات التاريخ ما تبوح به النفس المطمئنة، المؤمنة بأن الإنسان خُلق ليكون في هذا الوجود شريان عطاء، ووريد سخاء، يعطي ويسخو في العطاء، فتسمو نفسه، وتخلد أعماله كتاباً مرقوماً بالفضيلة، وثقافة الحب للجميع دون مواربة، ولا تقتير.

قالها سموه في لحظة كانت الأمة الإنسانية في غاية اللهفة لكلمة سواء، تعدل من ميزان المشاعر، وتثري الوجدان بالسكينة، والقناعة والسؤدد، (لا تشيلون هم)، هذه الجملة كانت مثل شفاء، وخير دواء، في لحظة تاريخية، واجه العالم فيها أشرس جائحة على مر التاريخ، ولكن الأوفياء هم الذين ينهضون بالهمم، وهم دواء شاف للأمم، وهم الذين يضعون البلسم، فتحيا النفوس المهمومة من الهم والغم.

هذه هي الإمارات، وهذه قيمها وشيمها، وهذه صورتها في عيون العالم ريانة بالكرم، نشوانة بصلات تجسر الأحلام بين رمش ورمش، اليوم يوم فيه يتذكر العالم كيف سارت قوافل الخير، وكيف تستمر غداً وبعد غد، وحتى يوم تبعث النفوس، لتلقى ثواب الأعمال الخيرة، اليوم يحتفل العالم بالعمل الإنساني، وبالخيرين الذين جعلوا من عمل الخير رسالة وفاء، تشع في الدنى، وتفصح عن نجباء دورهم في الحياة هو فتح نوافذ الخير، وبعث الحياة في قلوب الذين أعجزتهم الظروف، عن مواصلة الطريق نحو مرافئ العافية.

اليوم نعيش صباحاً آخر، معبقاً بشذا الياسمين، وسجايا إماراتية أعطت للعالم دروساً في البذل، ومواعظ في التلاحم بين الإنسان وأخيه الإنسان، وعبر تحتفي بها الأمم، لتكون نبراس وعي، يقود العالم إلى منارات تزيح عن كاهله، ركام مراحل غيّمت سماؤها ولم تمطر غير الأسى، اليوم نحتفل بأيام النبلاء الذي مدوا الأيادي ندية كقطرات الغيث الرحيم، وساروا بالناس نحو غايات الأمل، والأمنيات الزاهية، وأحلام كأحلام طفولة، تشدو على ضفاف البهجة، ريانة بالفرح.

اليوم نحتفي بعالم يتطور نسلاً من أضلاع قلب واحد، وروح تهتف باسم التلاحم، وانسجام المشاعر على صحن موائد الخير. تمر على العالم مطبات هوى وهواء، ويعيش العالم في خفقات وهنات، ووهن ذاكرة وذكرى، ولكن تبقى الضمائر الحية أجراس يقظة، تدق في عالم النسيان، ويبقى الحلم الأبدي راسخاً بين ضلوع عشاق الحياة، هؤلاء هم ذخر وفخر، وسبر وسيرة، وسر توسع رواية التاريخ عن أبطال قدموا، وأسهموا في العطاء، حتى فاض النهر عطاء، وأغدقت السحابات جداول الحقول بسيل الخيرات.

فشكراً للأوفياء، شكراً للنبلاء، شكراً للنجباء الذين وعدوا فأوفوا، فصفق الطير والشجر، والشمس والقمر، والماء والحجر، تثميناً لبذلهم وجهودهم النيرة. وليحفظ الله الإمارات ويجعلها دوماً في عز ورفاهية، وخير.