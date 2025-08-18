ثلاث وردات تكفي لإطفاء الرماد

كانت لديها وردة واحدة باقية، التقطتها من حديقتها الصغيرة التي داستها أحذية الجنود الخشنة، سحبت قدميها المتخاذلتين، وبدت بثوبها الممزق من بين أطلال المنازل المتهاوية، ومن رماد خرائب قريتها التي أنهكتها الحرب الأهلية في سراييفو، سارت باتجاه صف الجنود، حاملةً تلك الوردة شبه الذابلة، لا تسمع إلا طنين الرصاص في رأسها، وشعرها المغبّر يغطي نصف وجهها، ثمة دماء يابسة على ثيابها تشبه خريطة وطنها الممزق، كانت تناظر للجنود بعين واحدة، ورجلاها لا تكاد تقدران على حملها، انتقت جندياً شاباً، يبدو أنه وحيد أمه، ويكره رائحة الحرب، كان وسيماً، ولو لم تكن هذه الحرب الملعونة لكانت ربما واعدته في مقهى القرية، اقتربت منه بابتسامة متخشبة، وغرزت الوردة على صدره كوسام يستحقه جندي مجبر على الحرب، ناظرته وهي تبتعد، كانت تريد أن ينقص الأشرار في هذا العالم واحداً.

كانت لديها وردة واحدة باقية التقطتها من أصيص فخاري في شرفة شقتها التي تطل بصمت على جانب الشارع الغارق في رماد الأحد، كانت تنظر لها وهي تشرب قهوتها شبه الباردة، متذكرة كيف كان الورد أجمل مع ذاك الشريك الذي اختار الرحيل مبكراً، ودون أن يستأذن منها، كيف كانت القهوة أشهى والفطور البسيط ألذ معه رغم مناكفات العمر الخريفي. دخلت بارتجافة تحملها، ناظرة لمعطفه الصوفي الرمادي الذي ما زال معلقاً، ومثقلاً بروائح السنين، أردات أن تغرزها في عروة المعطف، ثم غيرت رأيها، أثقلت كاهلها بملابس غلاظ، وخرجت تمشي، متخيلة دفء يده المرتجفة في يدها، وسارت بخطى لا يسعفها إلا ذاك الحب الذي ولد فجأة ذات صيف قبل خمسين عاماً في الريف الفرنسي، ولا يسندها إلا ذاك الحديث الذي يتقاطر على رأسها، متذكرة كل اللحظات معه مرة واحدة، وقفت على شاهد قبره، ووضعت الوردة عند عتبة قدميه، غير طالبة إلا لو أنه بقي قليلاً ليذهبا معاً، أو ليته لم يسرع في قرار الرحيل، أو ليتها لم تتأخر في مرافقته.

كانت لديها وردة واحدة، سرقها جنونها من حديقة جارتها العجوز الإنجليزية التي تعد وردها كل يوم مرتين، غرزتها في شعرها الذي يشبه الشمس ورائحة المطر، وبدأت بخفة طائر لا يحمله جناحاه الطريّان، كانت تسابق عمرها الأخضر، وتريد أن تحتضن فارساً يرسله القدر، كانت صرخات وآهات الإعجاب تركض خلفها، لم تعبأ بها لأنها كانت تنتظر فارسها القادم من الحلم ومع رذاذ المطر، وفي لحظة من غبش وضباب لندني، عانقتها سيارة فارس ثمل، سقطت بجانبها، واستقرت وردة حمراء من الاصطدام على مقدمتها كعربون حب تمنته أن يكون موعوداً.