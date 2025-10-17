أبوظبي أكثر اخضراراً

مع اختتام المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي احتضنته عاصمتنا الحبيبة أبوظبي مؤخراً، وعُقد لأول مرة في منطقتنا الخليجية، جاءت مبادرة إماراتية رائدة تُجسد الالتزام بنهج مستدام لصون الطبيعة والمحافظة عليها، وذلك عبر التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة، تزامناً مع فعاليات المؤتمر، و«تعزيزاً لجهود دولة الإمارات ومكانتها العالمية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة».

وتنفيذاً لهذه التوجيهات، ستتولى هيئة البيئة -أبوظبي، إدارة المحميات الجديدة، التي ستبلغ مساحتها 4,581 كيلومتراً مربعاً، وستُضاف إلى شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم حالياً 13 محمية برية، و6 محميات بحرية، ليصل إجمالي عدد المحميات في الإمارة إلى 26 محمية، بمساحة إجمالية تبلغ 22,821 كيلومتراً مربعاً. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة: «إنَّ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن زيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، تأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية للأجيال المقبلة». وأضاف سموّه: «نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستعزز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً، بوصفها نموذجاً رائداً في العمل البيئي، ومواصلة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في صون الطبيعة وترسيخ قيم الاستدامة».

وفي هذا السياق، ستُضاف ثلاث محميات برية جديدة هي: كثبان الوثبة الأحفورية، وخزان ليوا للمياه الجوفية، والغاف الطبيعي، إضافة إلى توسعة محمية قصر السراب. كما ستُعلن محميتان بحريتان جديدتان هما أبو الأبيض البحرية، وصير بني ياس وجزر الصحراء البحرية، إلى جانب توسعة محمية رأس غناضة البحرية. هذه الخطوات تؤكد أن الحفاظ على البيئة لا يتم فقط عبر الشعارات، بل من خلال خطط تنفيذية واضحة تعزز التنوع البيولوجي، وتحمي النظم البيئية من الضغوط المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.

من نهج وإرث أصيل يقوم على احترام البيئة وصونها، ومن رؤية تستشرف المستقبل وتدرك أهمية الاستدامة كقيمة حضارية وإنسانية، تأتي التوجيهات السامية التي تسعى لجعل أبوظبي أكثر اخضراراً، وتكرّس مكانة الإمارات عاصمةً عالميةً للعمل البيئي، ليس فقط بالإنجازات، بل بالثبات على المبادئ، والوفاء لوعد التنمية المستدامة للأجيال القادمة.