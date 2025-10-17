«بالي».. ولا كان على بالي -1-

حين وصلت قبل سنتين إلى سنغافورة في طريقي إلى الشرق البعيد، تطلعت لساعتي، وحسبت أن ورائي تقف أربعون سنة إلا.. مما نعد على أول زيارة لسنغافورة، آه.. ما أسرع تلك الساعة التي أحملها في يميني.

جلست أتأمل علّني أتذكر شيئاً، غير أنّ المدن الحديثة تقتل ذلك التأمل، وتطرح عليك ما جدّ عليها، وكل ما هو جديدها، فتعود تتعامل معها، وكأنها مدينة أخرى، ما يميز تلك المدن ذات الأبراج والزجاج، والحداثة الطاغية أنها تعرف ذاك العقد غير المبرم بينها، وبين الزائرين غير الماكثين إلا ليالي متوجهين إلى كل الجهات المفتوحة عليها، كانت وجهتي هذه المرة جزيرة«بالي» ورغم أن لأجواء الجزر سحرها وألقها، إلا أن هناك أمراً واحداً يلازم ضيقي وتبرمي رغم محبتي لها، ألا وهو «اللغط»، واللغط العامية مشتقة من العربية، إلا أنها تعني شيئاً بعينه عندنا، وهي الرطوبة المشبعة حد عدم التنفس مع التصاق الثوب بالجسد، و«واهي» من شدة الحرارة التي لا تطفئها تلك المراوح العملاقة التي تتسلق الأسقف من دون فائدة تذكر، غير كش الذباب من بعيد، والتي تجلب الكسل للعظام، فتشعر أنك «متبريد»، وفيك رقاد، وما فيك، ولا تعرف ماذا تعمل بكل ذلك الدبق؟، حتى لأشد ما تتأسف على حال المرأة المتأنقة في ليل الجزر، خاصة إن ارتدت الحرائر الناعمة، ساعتها تصبح المسكينة مثل ماكينة المكيفات من الخارج تنضح حرارة لا تعرف مصدرها، وهناك أمر آخر وهو الشعور بدوران الرأس أو ما يسمى صداع السفر، فحين نولي وجوهنا نحو الغرب، ونصل لتلك البلاد الباردة، إذا بالناس «ياضة»، وسهارى، ويدبكون، والليل بعده في أوله، ولا ساعة «بيولوجية» تتخربط، ولا غيره، لكن ما أن نصل لذلك الشرق الأقصى الذي يلاقي الشمس قبل شروقها، يصيبنا تلبك معوي، ومرات نصلي ست مرات في اليوم، و«نازم» نأكل «ريوقنا» أنصاف الليالي.

انضممت لحفل «كوكتيل» التعارف للمشاركين في افتتاح مهرجان السينما في«بالي»، ولفت نظري شاب صيني ضئيل، بدلته التي عليه من وسعها توحي أنها كانت لألماني في الأيام الغابرة، وضاقت عليه، لم يكن الصيني المتآكل محط كشافات كاميرات التصوير، ولا بهرجة السجادة الحمراء، ولا ميل لجانبه من قبل نجمات وممثلات السينما المشاركات في المهرجان، واستوطأ الجميع حائطه، خاصة وأنه لا يعرف إلا الصينية بتعمق، والذي يمكن أن يفوز بجائزة الأوسكار في يوم من الأيام، ونحن والحاضرون «الغز هالمتن»، وما في فائدة، نتسابق على ذلك «البوفيه» البارد، وعيوننا تلاظي ملابس السهرة النسائية، لكنه حين تكلم عن قومه، وأنهم يصومون الدهر، أي بما يزيد على المائتي يوم في السنة، ويلزم أن يتسلقوا خلالها الجبل مرتين، صرخت أميركية من المتان الغلاظ: «وآآت...»! وأعلنت برازيلية بخض رأسها: «أنها لم تستوعب الموضوع، وقد لا يعنيها تماماً»، أما الإنجليزي المتبرم فقال: «لا أرى ضرورة لكل هذه المشقة، الحياة يمكن أن تمضي بدونها»، لكن الصيني الآتي من جهة ما بعيدة من الصين أجبر الحضور هذه المرة أن ينصتوا له، غير أنه اكتفى بأن قال: «هذه جزء من العبادة عندنا، وشكر النعم طوال العام»، ليلتها اختزنت حكمة صينية، ونمت باطمئنان، حالماً بشيء جميل اسمه الرضا.. وغداً نكمل.