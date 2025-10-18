الخير في كل مكان

مع اقتراب عام المجتمع من محطته الختامية، تستمر المبادرات التي أُطلقت ضمنه في تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادفة إلى تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التضامن والتلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي، في بيئة يسودها الود والتسامح والتعايش.

ومن بين المبادرات اللافتة التي شهدها العام، برزت «الخير في كل مكان»، المبادرة المجتمعية التي أطلقتها جائزة أبوظبي احتفالاً بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها، وانسجاماً مع عام المجتمع. واستمرت المبادرة على مدار شهر كامل، وشملت زيارات ميدانية إلى مختلف إمارات الدولة، مستهدفة تعزيز ثقافة العطاء وروح المشاركة المجتمعية.

نجحت المبادرة في الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين، حيث تفاعلت مع آلاف الأفراد من مختلف الفئات، من خلال زيارات ميدانية شملت المدارس ومراكز التسوق والمواقع المجتمعية ومواقع البناء، مقدمة أنشطة تفاعلية وتجارب عائلية في 20 موقعاً متنوعاً.

ووفقاً للمنظمين، شارك أكثر من 2.700 شخص في فعاليات المبادرة، بينهم 1.600 طفل في زيارات المدارس، إلى جانب 600 عامل في مواقع البناء، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الفئات المستهدفة.

وأكد القائمون على المبادرة أن «الخير في كل مكان»، شكّلت محطة بارزة في مسيرة الجائزة، وأسهمت في ترسيخ مفهوم المبادرة المجتمعية، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تشجيع أفراد الجمهور على ترشيح أشخاص قدموا إسهامات إيجابية مؤثرة داخل مجتمع الإمارات.

ويختصر عنوان المبادرة «الخير في كل مكان» جوهر جائزة أبوظبي، التي انطلقت عام 2005 لتكريم جنود مجهولين في مجتمعنا، ممن قدّموا أعمالاً خيّرة بصمت وإخلاص، من دون سعي إلى الأضواء أو التكريم، مساهمين في تحسين حياة الآخرين.

وعلى مدار دوراتها، سلطت الجائزة الضوء على نماذج ملهمة في العطاء الإنساني، من مواطنين ومقيمين، اتحدوا جميعاً في حبهم لفعل الخير وخدمة المجتمع بتفانٍ ونكران للذات. إنها القيم التي غُرست في أرض الإمارات، وتواصل اليوم امتدادها عبر مبادرات ومجتمعات تسعى لنشر الخير في كل مكان.