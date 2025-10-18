القدوة المجتمعية

في يوم خميس مشرق، توَّج مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية تفرده، واستثنائيته في البحث والتقصّي حول مجموعة من القضايا الوطنية، بندوة حول القدوات المجتمعية، وشارك في الندوة مجموعة من قادة الرأي وروّاد الفكر في الإمارات، ودار الحديث المفصَّل والمهم حول القدوة، وماهيتها وسماتها وصفاتها، ومكانتها وملكاتها، وشيمها وقيمها، وما هي السمات البارزة في القدوة، وقد تشعّبت الكلمات وتوسعت، وازدهرت بحزمة من الأفكار النيّرة، والتي تشير إلى أهمية أن يكون للقدوة معالم صريحة وواضحة، وقدرة على التأثير وتقديم النموذج في العطاء، والمثال في التمثيل الاجتماعي.

تمّت الندوة في جلستين، الأولى تصدّرها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، حيث ركّزت الجلسة على التحولات الجذرية في صناعة الوعي، وتأثُّر الشباب بالتطور التكنولوجي خلال بحثهم عن القدوة، وتناولت الجلسة الثانية تحولات دور الرموز المجتمعية، وربطها بمؤشرات قابلة للقياس، مثل الولاء الوطني، والتسامح، والتأثير الإيجابي. وتناولت الجلسة الرئيسية الثانية تحولات دور الرموز المجتمعية بين الماضي والحاضر. وأوضح الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتيجية، أن موضوع القدوات المجتمعية ليس مجرد محور للنقاش، بل هو أساس في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأصيلة التي تُشكّل هوية المجتمع.

من هنا، نرى أن المنتدين استطاعوا أن يمسكوا بزمام الفكرة الأساسية للقدوة، ويقدموا للحضور ثيمة القدوة، ومرتكزها، ومنطلقها وحقيقتها، ودورها في صناعة فكر اجتماعي تدور رحاه حول الهوية أولاً، والتي منبتها القدوة، فاليوم بوجود وسائل تكنولوجية فتّاكة، وقادرة على التأثير بقوة، أصبح من الواجب على المجتمع أن يدير الرحى صوب قمحة الوعي، ويبذل الجهد القويم، لإعادة تقييم القدوة، واختيار القدوة ذات المعنى، والمغزى، والتأثير أيضاً، لأننا لا نستطيع أن نبني قدوة من دون أثر في التغيير الجماعي في القيم التي لا بد من وضعها في الصورة الذهنية المجتمعية، ولا بدّ من فهم الفرق، بين الأهمية والتأثير، لأنه يستطيع أي إنسان أن يؤثر ما يحمله من سمات مغايرة للواقع، ولكنه لا يمكن أن يكون قدوة، فالقدوة كما ذكر معالي ضاحي خلفان هي مرتبطة بالصورة الحسنة، وما عدا ذلك فلا يمكن أن يكون قدوة، وهذه رؤية صائبة أطلقها معاليه وهو جدير بذلك نظراً لخبرته العملية، وعلاقته بشرائح مجتمعية مختلفة، وثقافات متنوعة تميزت بها الإمارات، دون سائر دول العالم.

حقيقة، قدّم لنا مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ندوة تساوي في قيمتها كتباً ومجلدات، لو قرأها المرء لكان يحتاج إلى زمن طويل من عمره، ولكن الندوة لخّصت الفكرة بساعتين أو أقل، وهذا في الحقيقة ما نحتاجه اليوم ونحن نعيش عصراً كالقط يأكل أبناءه، ويحتاج إلى ترويض كي نحافظ على قيم مجتمعاتنا، ونحتاج إلى رجال يقدمون الأفكار التي تكشف عن قدرة هذا الوطن على إنجاب عقول فذّة، وقلوب عاشقة للإنسان، ونفوس طيّعة في خدمة المصالح الوطنية.