«الاتحاد» في عيدها

تحتفل اليوم صحيفة «الاتحاد» بذكرى مرور 56 عاماً على صدورها، في مثل هذا اليوم من عام 1969.

صحيفة تشرفت بحمل هذا الاسم الذي اختاره لها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتنطلق مواكبة إرهاصات حلمه الكبير الذي تجسّد بقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.

آمنت «الاتحاد» بالحلم، ونهضت بدورها في مواكبة المسيرة المباركة، مردّدةً روح الاتحاد الوليد، وما حمله من منجزات بعد سنوات من الصعوبات. اتحاد أزهر نهضة شاملة، جعل من الإنسان محوراً، ووفّر له مقومات العيش الكريم، من سكن مريح، ومدارس وجامعات ومستشفيات حديثة، وشبكات طرق عصرية ربطت أنحاء البلاد، ضمن مسيرة تنموية أبهرت العالم.

ومن بدايات متواضعة، كانت تُطبع فيها الصحيفة أسبوعياً خارج البلاد، إلى إصدار يومي يُطبع في مطابعها الحديثة في أبوظبي، غدت «الاتحاد» اليوم صرحاً إعلامياً شامخاً، ضمن شبكة أبوظبي للإعلام، وركناً راسخاً في سماء الإعلام الخليجي والعربي.

هي رحلة حافلة بالبذل والعطاء، نستذكر خلالها بإجلال إسهامات أولئك الأساتذة الأجلاء، من داخل الدولة وخارجها، خاصة من الشقيقة الكبرى مصر، الذين كان لهم الفضل الكبير في النهوض بالصحيفة في مراحل التأسيس، والمساهمة في إعداد أجيال من الكوادر الصحفية والإعلامية الإماراتية.

واليوم، ومع التحديات التي واجهت الإعلام المطبوع في العصر الرقمي، خاضت «الاتحاد» التحدي بكل ثقة وإبداع، عبر منصاتها الرقمية المتنوعة، لتصل إلى القارئ أينما كان، بخبر موثوق وتحليل رصين أولاً بأول.

ومنذ عام 2005، دأبت «الاتحاد» على إحياء ذكرى تأسيسها بإطلاق منتداها السنوي، الذي ينعقد يوم غد تحت عنوان: «الإمارات… صانعة السلام».

منتدى «الاتحاد»، في نسخته العشرين، يسلّط الضوء على سياسة الإمارات ورؤيتها للعالم، المرتكزة على السلام والخير والتسامح، والمنطلقة من الحوار والتعايش والتعاون لمواجهة التحديات الإنسانية المشتركة.

كما يناقش المنتدى قيم السلام كرهان استراتيجي، ويستعرض مبادرات الدولة التنموية، وجهودها في تأسيس مؤسسات تُعنى بالسلام، وأدوارها الواضحة في الوساطة بمناطق النزاع، وتبنّيها «الدبلوماسية الوقائية» لمواجهة التحديات العالمية.

رحلة «الاتحاد» هي رحلة حروف تنبض بحب الوطن، والكلمة المسؤولة، والحقيقة بكل شفافية… وعهد يتجدد بأن تظل دائماً صوت الوطن ونبضه، وشريك النجاح الأهم فيها هو القارئ.

وكل عام و«الاتحاد» وقراؤها ومتابعوها بخير.