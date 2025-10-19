الظفرة تحتفي بتمرة الحياة

للتمرة ذائقة التاريخ، وحلم الإنسان الذي وقف تحت سقف الشجرة المباركة، وعاين العناقيد وابتهل لتلك الثمرات ذات الفصوص الذهبية، وحمل على العاتق سلّة اليوم الأول لبشارة الصيف، وراح يغدق الجار الجنب والجار القريب، وعابر السبيل مما جادت به الينابيع من عذب المذاق، وسدة الروح، وفرحة القلب. في الظفرة، وبعناية فائقة من ذوي العطاء المستديم، تنثر البسط الرخية، وحصر الثراء، وفرش المعاني النبيلة، معطى الوطن، وكل ما جادت به النخلة النبيلة، وكل ما اجتهد من أجله أبناء أوفياء من هذا الوطن الجميل، وطن العلاقة الوطيدة بين التاريخ والذاكرة، وطن الحلم البهي، وأشواق الطير المرفرف في السماء تحية إجلال لنخلة الأمس، واليوم، وغداً.

يبهرني بياض الجلابيب وعقال الرأس المطوق بمجد، ومجيد، وسرد فريد، وحلم سديد، وعشق شديد، لواحة التاريخ الذي سجّل خطوات من عشقوا الحياة، ورغم اللظى، فمنحتهم من أغنيات الطير روحاً وريحاناً، منحتهم العزيمة، وتوق النهار، واليوم.. اليوم والإمارات تحتفي بالتمرة، فإنما هي تحتفي بتاريخ منح الجغرافيا عنوان الإنسان الوفي، المنتمي للأرض، ورائحة النخلة، وعناقيد الأصفر، والأحمر تسدل عذوقاً، كأنها السلسال الذهبي ينزل من سماء النخلة، من صدرها، ومن روحها، ومن مهجة حباها الله الخلود في نفوس رضية، وأعطاها من نعيم الحب حتى فاضت نخلة بالخير وأنعمت أرض على أبنائها بفضل، وفضيلة، وعندما نتأمل هذا السرد، عندما نقرأ كلمات حروفها ثمرات كأنها الدر، نشعر بالفخر، ويملأ قلوبنا الفرح.

وها نحن اليوم نرى في ظفرة الوطن الجميل، تظفر بالرعاية السامية من ذوي الهامات الرفيعة، والصورة في وضح الليل، وتحت غيمة النهار، تبدو شجية، رضية، الصورة لبلد لوّن الأشياء من جمال الروح، وشفافية الخلق، وأريحية المعطى. نتابع، ونتأمل، ونفرح ونقول: اللهم زد وبارك، لوطن قيادته بركة هذا الزمان، وفضيلته، وعزه وفخره، نقول: هذا هو زمان الإمارات في عهد من طوّق الأعناق بعزة، ورفع الشأن بحلال القيم الرفيعة.

وتمضي قافلة الخير، حاملة سلة الطموحات، معانقة جذوع التألق، توّاقة لزمن يأتي والنخلة سامقة كأنها الشهاب المبين، مشتاقة ليد تلامس جذعها، بمزاج صحراوي عريق، وتمضي القافلة، والأيام تتبعها بحفلة عامرة بعيون لا تمل كحل الفرح، ولا تكل من أثر السجود في ظل نخلة ريانة بالحب، نشوانة بمعطى الحياة، وسرد النخلة، وتغريد طير مر من هنا، من طرف خفي عند نافلة سعفية حفظ للغد ثمرات من تمر، وبسر. تمضي القافلة، محمّلة بذاكرة زادها صورة امرأة حملت على فروة الرأس سلة اليوم، وغداً، تقول الفرج من عند رب العالمين، تمضي القافلة، والأيدي ممدودة إلى السماء، والأفئدة تلهج، بعرفان للسماء، شكراً لله الذي منح النخلة حب الإمارات، ومنح الإنسان على هذه الأرض حب النخلة، ورائحة الأرض.