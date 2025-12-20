جاهزية واستباقية

التقلبات الجوية التي شهدتها مناطق عدة من البلاد، جاءت لتذكر الجميع بحقيقة أن التغيرات المناخية باتت أكثر حضوراً وتأثيراً في تفاصيل حياتنا اليومية. أمطار غزيرة ومتوسطة، رياح شديدة محملة بالغبار، وجريان للأودية، مشاهد تكررت خلال الأيام الماضية، وفرضت واقعاً استثنائياً استدعى الجاهزية والحذر.

في مثل هذه الظروف، يبرز الدور المحوري للمؤسسات الوطنية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات. فقد حرصت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع مديريات الشرطة والجهات المختصة، على إطلاق التحذيرات المبكرة، ومتابعة المستجدات أولاً بأول، وإيصال المعلومات إلى الجمهور بوضوح وسرعة. هذا الحضور الاستباقي لم يكن مجرد إجراء احترازي، بل شكّل خط الدفاع الأول في الحد من المخاطر المحتملة.

اللافت في هذه الحالة، هو التفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع مع التحذيرات الصادرة، التزام بالإرشادات، وتجنّب للمخاطرة، ووعي متزايد بأهمية السلامة العامة. وهي مؤشرات تعكس نجاح منظومة الاتصال بين الجهات الرسمية والجمهور، فالاستجابة الواعية لا تقل أهمية عن الجاهزية المؤسسية، بل تكملها وتمنحها فاعلية أكبر على أرض الواقع.

كما أن تراجع المشاهد التي اعتدناها سابقاً في مثل هذه الظروف، من استعراضات خطرة بالسيارات والخوض بها وسط مجاري السيول وغيرها من السلوكيات، يُعد ثمرةً لتنامي الوعي والإدراك بمخاطرها على أصحابها وعلى من قد يتصادف وجودهم في المكان. وقد أسهم تشديد العقوبات بحق المخالفين في ردع المستهترين بحياتهم وحياة الآخرين، فهناك أمور لا تحتمل العبث عندما يتعلق الأمر بسلامة الإنسان والمجتمع.

لقد كانت جميع الجهات المختصة بالتعامل مع الحالة الجوية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، من خلال إطلاق التحذيرات، وتحديث البيانات عبر منصاتها الإلكترونية، بما مكّن الجميع من تفادي أوضاع غير مريحة. فالتحية واجبة لكل الجنود المجهولين في غرف عمليات «الطوارئ والأزمات»، وفي الشرطة ودوريات المرور، وأفرادها الذين كانوا في الميدان جنباً إلى جنب مع أطقم البلديات، لضمان سلامتنا وانسيابية حركتنا.

ما شهدناه يؤكد أن الاستثمار في الاستعداد المسبق والتخطيط المبني على توقّع المخاطر، خيار استراتيجي لا غنى عنه. فالتعامل مع التقلبات الجوية لا يكون بعد وقوعها فحسب، بل يبدأ قبل ذلك بوقت كافٍ عبر الرصد والتحذير والتوعية.

وفي ظل عالم يشهد تغيرات مناخية متسارعة، تصبح مثل هذه التجارب دروساً عملية تعزز ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة. فسلامة المجتمع نتاج تكامل الجهود بين مؤسسات واعية وجمهور مدرك، يدرك أن الالتزام بالتعليمات ليس تقييداً للحياة، بل حماية لها. حفظ الله الجميع، وجعلها سقيا خيرٍ ينفع بها البلاد والعباد.