«المعتقد والعلم والمعقولية»

تقود الإمارات حراكاً فكرياً وفلسفياً عالمياً عبر جامعاتها ومراكزها الفكرية ومنصاتها المختلفة، من إندونيسيا شرقاً حتى الولايات المتحدة غرباً مروراً بأوروبا. يكتسب هذا الحراك أهمية خاصة في زمنٍ تتسارع فيه التحولات العلمية، وتتزاحم فيه الأسئلة الوجودية، ويزداد فيه القلق الإنساني حول المعنى والمصير، حيث يصبح الحوار بين المعتقد والعلم ضرورة حضارية، لا ترفاً فكرياً. ومن هذا الأفق، اكتسب انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة بعنوان «المعتقد والعلم والمعقولية» في جامعة السوربون بباريس مؤخراً دلالةً خاصة، ليس فقط لموضوعه، بل لرمزيته الثقافية والمعرفية.

أن يستضيف هذا الصرح الأكاديمي العريق أول مؤتمر فلسفي عربي فرنسي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للإسلاميات، فذلك حدث يتجاوز حدود الجغرافيا، ليؤكد أن الفكر العربي المعاصر حاضر في قلب النقاش الفلسفي العالمي، وقادر على المساهمة في الأسئلة الكبرى التي تشغل العقل الإنساني اليوم.

المؤتمر، الذي امتدت أعماله على مدار ثلاثة أيام، لم يكن احتفالًا خطابيًا بالعناوين الكبرى، بل ورشة تفكير عميقة في علاقة شائكة طالما أُسيء فهمها: علاقة الإيمان بالعلم، والمعقولية بالوحي. وهي علاقة كثيراً ما صُوّرت، في بعض السرديات الحديثة، على أنها صراع صفري، بينما سعى هذا اللقاء العلمي إلى تفكيك هذا التصور، وإعادة بناء العلاقة على أسس معرفية متوازنة.

في كلمته، وضع معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إطاراً فكرياً لافتاً حين دعا إلى «فلسفة تساندية تكاملية»، تعيد للعقل مكانته، وللوحي مرجعيته، وللإنسان توازنه الروحي والقيمي. وهي دعوة تختصر أزمة الإنسان المعاصر الذي امتلك أدوات المعرفة، لكنه فقد في كثير من الأحيان بوصلة الحكمة؛ فالعلم بلا قيم قد يتحول إلى قوة عمياء، والإيمان بلا عقل قد ينزلق إلى الجمود أو سوء الفهم.

واستدعى الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في كلمته الذاكرة التاريخية لباريس بوصفها ملتقى للمسارات الفلسفية الكبرى، وحلقة وصل في السلسلة المعرفية الممتدة من اليونان إلى العالم الإسلامي ثم إلى أوروبا. استحضار لم يكن استعراضاً تاريخياً، بل تذكيراً بأن الحضارة الإنسانية نتاج تفاعل وتراكم، لا انقطاع وصدام.

مؤتمر «المعتقد والعلم والمعقولية» يعد رسالة فكرية تقول، إن المستقبل لا يُبنى بصراع الإيمان والعقل، بل بتكاملهما. وفي عالم تتزايد فيه الانقسامات، تبقى مثل هذه المبادرات جسوراً ضرورية، تذكّرنا بأن السؤال الفلسفي حين يُطرح بصدق، يصبح مدخلاً للحكمة، لا بوابة للصدام.