متحف زايد الوطني.. السعديات

تستنير بأقمار ملأت سماءها حتى فاضت الدنيا، محتفلة ببزوغ نجمة الفجر عند ناصية ذاكرة إماراتية، وبين ردهات قلعة التاريخ، ومحفل الإرث القويم، هنا في هذا الزمان، في هذا المكان، تسير الخطوات مسرعة، نحو لوحة تحكي قصة نشوء الباني المؤسس، وتعلمه حسن الإصغاء إلى الآخر، بكل شفافية ورقة وحنان، ووعي بأهمية أن يكون القائد الحضن والحصن والفنن، الذي منه، وبه ترتقي مشاعر الناس، وتسكن بيت الطمأنينة، طالما هناك عين ترعى، وقلب يحمي، وروح تعتني، وعقل يمنح القوة، لكل من يطلبها، وكل من يسعى لها. مجلس العلم، الذي فتحه المغفور له الشيخ زايد في منطقة العين، كان مجلساً لتعليم الناس كيف يتناولون وريقات الأحلام، وكيف يقرأون تفاصيلها، وكيف يغزلون صوفها، وكيف ينسجون حريرها، وكيف يطوفون حول المعاني، ويجعلون منها مناهل، وكيف يحلقون في الزمان، فتبدو لهم العين عين ماء، وعين إنسان، وعين وجود، فيه ترتع غزلان المحبة، فتنمو أشجار العلاقة، بين الحاكم، والرعية كما هي العلاقة بين أغصان الشجرة الواحدة، كما هي العلاقة بين الفراشة والزهرة، وكما هي العلاقة بين اللحن والكلمة، وكما هي العلاقة بين الرمش والرمش، ولكل منهما حكايته التاريخية، في صناعة الوجد البشري، هكذا نرى المجلس الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد، وهكذا أصبح اليوم مثالاً يحتذى به ونموذجاً، تستلهم منه الأجيال، طريقتها في الحوار، وفي قطف ثمرات الكلمة البناءة، والتي هي شجرة الحياة، جذرها في الأرض، وفرعها في السماء. من تابع حوارات الشيخ زايد، رحمه الله، وقرأ، وسمع عن قصص تخر لها النجوم ضارعة، عن هذا الزعيم، الذي اعتبر التواصل مع الإنسان في كل مكان، هو الجسر الموصل للسعادة، وهو الحبل الرابط بين مفاصل خيمة الدفء، وهو الجذع الذي يرفع السقف عالياً، لتبدو خيمة الإنسانية قصراً منيفاً، وحقلاً، من حقول الحضارة الراقية. كانت شجرة الغاف، مجلس الوطن، وموئل الحكمة، ومنزل الاحتكام إلى الضمير في علاج ما يعترض الناس من كبوات، وعراقيل، كانت هذه الشجرة، تنصت بإمعان إلى همس المجالس وبوح القلوب الرضية، وكانت ترسم صورة واضحة للإنسان الخالد، الإنسان الذي يبني مجد الوطن، من سلسال ذهبي، أسمه حلم الصحراء، وتطلعات العفوية، في بناء حوار بين النفس والنفس، وبين النفس والآخر، وهكذا استطاع زايد الخير، طيب الله ثراه، أن يرفع مرآة الوطن عالياً، لتعكس شموخ الإنسان، ورجاحة عقل القائد، هكذا استمرت المسيرة، تسرد قصة نجاح رجل استثنائي، في فرادته يتميز الوطن، وفي استثنائيته تبدو الحياة، مثل أغنية على لسان الطير، ساعة تتشقق الغيمة، عن زخ يعانق تربة الوطن، والحلم يكبر بعظمة الرجال الأفذاذ، والصناديد الذين يخلقون من حبات التراب، عناوين، لتطلعاتهم.