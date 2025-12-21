نسرد لنضحك ونفرح

- يعني شو يكون شعورك بصراحة إذا ما برّقت عينك في حدود الساعة السادسة إلا ربع فجراً، وسمعت شخصاً يقرض تفاحة ناضجة وممتلئة عند أذنك؟ ستعتقد أولاً بأنك في حلم، ثم حين يستمر صوت المنشار، تنهض من نومك جالساً جلوس المتأمل والمتألم، ولا تعرف أن تقول شيئاً، صوت أكل التفاح من الأصوات المثيرة لكثير من الناس، خاصة وبعضهم يأكل التفاح وكأنه سيخلص من السوق غداً، وبصوت يشنف أذنيه وحده، ولا يبالي بخلق الله!

- بعض الشعب الأكّيل إذا ما أقبل على طعام، ووضعت أمامه «صحون ولكون»، يتبع خطة عسكرية محكمة بحيث يتم تطويق العدو من جهاته الأربع، والتقدم نحو الهدف بأرتال مدولبة وراجلة، ثم محاصرة الصحن الخصم حصاراً شاملاً، واستعمال كافة الأسلحة من أجل الإبادة التامة، بما فيها السلاح الأبيض، وإذا ما أظهرت المائدة بعض التصدي، وأبقت على بعض جيوب المقاومة، تم اتباع سياسة الأرض المحروقة ضدها! وحينها يتخذ من فكرة «وسّد أضلوعك، وسلّم أصبوعك»!

- «هاذاك.. شو اسمه» أو «فلان ما غيره»، هما مصطلحان إماراتيان بامتياز، ونادراً ما سمعت مثلهما في ثقافات الشعوب الأخرى، وهما يقومان على أساس أن الراوي يسرد حكاية، ويفترض ضمناً أن المستمع معه على طول الخط، فقد يتحدث عن فلان، وينسى اسمه، ويقول لك: فلان «ما غيره»، فتحتاس أنت في «ما غيره»، أو يتحدث عن خبر، فيه شخوص وأماكن وتفاصيل، وحين ينسى شيئاً منها يقول لك فجأة: «هاذاك شو اسمه» ويكمل الجملة، وأنت مبهت، وعيونك طافرة!

- أتعجب من بعض المطربين والمطربات في صورهم الجديدة، وهم «كاشخين» - من كشخ الثعلب بانت أسنانه الخلفية - بتلك الابتسامة السيراميكية، والضحكة التي من دون سبب، وكأنه بايت عليه هلال العيد، حتى يصعب على الإنسان أن يصف وقفة المطرب أو المطربة في تلك اللوحات الإعلانية، مع تلك الابتسامة «الهوليودية» التي تشبه صف طباشير، هل هي دعاية لأسطوانة جديدة أم لمعجون أسنان، أم يراد بنا أن نبارك التركيبة الجديدة؟

- هناك أشخاص يمتهنون الكذب، ولا يتعبون منه، تقول بعد ما اعتمر «بيتوب ويودر عنه الخريط»، ومرات تقول بعد ما كبر وبذر، وولده أصبح «يعري» بيترك عنه الأفلام الهندية، ومرات تقول بعد ما أصبح الناس جميعهم يفهمون وعلى اطلاع وتواصل أكثر منه، حان له أن يعتزل الكذب، ويصمت، لكنه شخص ما زال يهلّ ما في رأسه ولا يبالي، حتى تصاب أنت المتتبع له ولكذبه بالتعب، ولكن هو لم يتعب منه!