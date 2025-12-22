«اللي عنده باس ما عليه بأس»

«الباس» تلك كلمة قديمة كانت شائعة عندنا أول ما ظهرت جوازات السفر التقليدية، وبعدما تقاعدت «البروة» التي كان يخطها حياة «درويش بن كرم» للمسافرين إلى «شيراز ومرج وبمبي»، وللحجاج أو للذاهبين للعمل في دول الخليج، لكن لماذا سمي عندنا بـ«الباس»؟، بالتأكيد هو اختصاراً للكلمة الإنجليزية «Pass Port» والتي أحياناً الإنجليزيّ يختصرها بكلمة واحدة، وكذلك لأن المعاملات السابقة لظهور الجواز كان يعبر عن أوراقها بـ«باس»، وحينما حصل بعضهم على ذلك الجواز الأحمر القديم أو «الباس»، قال الناس: اللي عنده باس ما عليه بأس!

تاريخياً.. جواز السفر له قصة قديمة أول مرة استعملت الرقعة كجواز سفر كانت في عام 450 قبل الميلاد، حينما طلب «نحيميا» وهو موظف في بلاط ملك الفرس «أرتاكزيركزس»الأذن له بالسفر إلى مملكة «جودا»، فمنحه الملك خطاباً إلى حكام ولايات ما وراء النهر، يطلب منهم السماح له بالمرور في أمان أثناء سفره في أراضيهم، وهي نفس الصيغة المستعملة حتى اليوم في جوازات سفر دول العالم، وفي عهد «لويس الرابع عشر» (1638- 1715 م) ملك فرنسا ظهرت أول وثيقة سفر، حينما أصدر ورقة لموظفي بلاطه أطلق عليها «passé port» أي عبور الميناء، لأن معظم الأسفار كانت عن طريق الموانئ البحرية والنهرية، وكانت تلك بداية مصطلح جواز السفر «pass port»، في حين أن مصادر تاريخية أخرى ترجح أن مصطلح «جواز السفر» مصدره إيطاليا التي كانت معروفة بتجارتها مع العالم في ذاك الوقت، حينما ظهر من قبل بعض المناطق والمقاطعات الإيطالية في العصور الوسطى حتى يتمكن الفرد من المرور عبر الميناء «passa porto» للمسافرين أو عبور البوابة «passa porte»، للقادمين للمدن المسورة.

أما أول إشارة إلى جواز سفر بريطاني، فقد وردت في قانون صدر في عهد الملك «هنري الخامس» في عام 1414م، حين طلب فيه الملك من الدول الأجنبية السماح لرعاياه بحرية السفر، وفي بريطانيا الجواز رقم واحد لرئيس الوزراء، أما جوازات الأسرة الملكية فبدون أرقام، أما جواز السفر بشكله الحالي فلم يعرفه العالم إلا في عام 1915م.

عندنا كل المواليد المسجلة ولادتهم في الأول من يناير أو الأول من أغسطس، تراهم ما شافوا «السبيتار» وكلهم إما «معقوط تحت نخلة أو في سيح أو في زوية أو عدال رمثة»، معقول نصف السكان صف واحد تقول الأولين ما يتزوجون إلا في موسم الزرع أو في موسم الحصاد، المهم من تشوف تاريخ ميلادهم المتفق عليه ذاك، اعرف أنهم من جماعة أيام الشرهة، وكلهم ركبوا على طابوقة أو طابوقتين علشان يبصمون ويستلمون الشرهة من يد حياة «بن سليّم».