أعراس جماعية.. أفراح وطنية

الأعراس الجماعية التي تنظمها مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وغيرها من الجهات في مختلف إمارات الدولة، ليست مناسبات اجتماعية فحسب، بل مشهد وطني جامع، إذ يجسد الفرح في الإمارات قيمة متجذرة في رؤية القيادة الرشيدة التي ترى في الإنسان أساس التنمية، وفي الأسرة نواة الاستقرار.

فالعرس الجماعي السنوي في منطقة الظفرة، الذي جمع 86 شاباً من أبناء المنطقة، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لم يكن مجرد احتفال بزواج، بل رسالة واضحة المعالم بأن بناء المستقبل يبدأ من بيت آمن وأسرة متماسكة. وقد تجلت فيه صورة القيادة القريبة من الناس، الحاضرة في أفراحهم، والداعمة لطموحاتهم.

هذه الرعاية لا تعكس فقط حرصاً على التقاليد الاجتماعية، بل تؤكد إيماناً راسخاً بأن تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع وازدهاره.

ستٌ وثمانون أسرة إماراتية جديدة تنضم إلى الركب، كقناديل تضيء الدرب، فالعرس الجماعي في حصن الظفرة حمل أبعاداً أعمق من المظاهر الاحتفالية والتراثية المصاحبة له. فالأهازيج الشعبية، والفنون التراثية، والقصائد، كلها شكّلت جسراً يربط الماضي بالحاضر، ويؤكد أن التحديث لا يعني التخلي عن الجذور، بل الانطلاق منها بثقة.

وفي هذا السياق، يبرز نموذج «مديم» كأحد النماذج الوطنية الرائدة التي تعيد تعريف مفهوم الزواج، من خلال التوجيه والإرشاد، وتعزيز قيم البساطة والاعتدال، بعيداً عن المبالغة والتكاليف التي قد تثقل كاهل الشباب.

ويأتي هذا الحدث متسقاً مع الاستعداد لـ«عام الأسرة 2026»، الذي يضع الأسرة الإماراتية في صدارة الاهتمام الوطني. فالمبادرات التي تقودها دائرة تنمية المجتمع، وبرامج مثل «مديم» و«نمو»، تؤكد أن الاستقرار الأسري ليس شعاراً، بل سياسةُ عمل ونهجٌ متكاملٌ يهدف إلى تعزيز الوعي، وترسيخ القيم الأصيلة، وبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

مشاعر الامتنان التي عبّر عنها العرسان وذووهم ليست مجرد كلمات شكر، بل انعكاس لإحساس حقيقي بالأمان والدعم. فحين يشعر الشاب بأن وطنه يقف إلى جانبه في واحدة من أهم محطات حياته، فإنه يبدأ مسيرته الأسرية بروح إيجابية ومسؤولية أكبر تجاه مجتمعه.

هكذا يتحول العرس الجماعي إلى فرح وطني، تتلاقى فيه القيادة والمجتمع، وتتجسد فيه رؤية الإمارات التي تجعل من الأسرة القوية أساساً لوطن أكثر تماسكاً وازدهاراً. حفظ الله الإمارات، وأدام عزها في ظل بو خالد.