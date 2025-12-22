الأسرة أولاً (14)

نظر إلى صورته في المرآة، ورأى العرق يسح من جبينه، فتناول منديلاً ورقياً، وأزاح البحر المالح عن جبينه، ثم نظر مرة أخرى، فرأى المرآة على الجبين تسقط تاريخاً، تجلّى في الدنى قوافل معرفة، تحمل على أسنمتها زاد العمر، وبعض مزايا لمرحلة كانت تتزين بتقاليد أزهى من الحلي، وأجمل من خد رخيّ، وأنعم من قصيدة غزلية،.

وقف الأبيُّ مؤزراً بجيش من المشاعر النبيلة، وصار ينظر إلى عينيه اللامعتين ببريق الفرح عندما تذكر زماناً كان فيه المرء يغسل يديه بالتراب، ويذهب لعناق الوردة عند عتبة باب منزله، ثم يعود ويقطف ابتسامة من محيا الجميلة التي وقفت بانتظاره، لعله يحتاج لمودة أكثر نبلاً، لعله يود أن يصافح كفين يفيضان بالدفء، ثم يغادر إلى نخلته التي تنتظر حدوث اللقاء الأقدس، بين درة الأرض، وجذر الانتماء إلى تراب علّم الإنسان كيف يحفر في الطين كي تبزغ عروق الأرض عن ماء السلسبيل، وهناك تحت ظل الأنامل الطويلة، توقف، وتأمل حلم النخلة، وهي تضم العناقيد، كأنها الحبلى في ساعة التفكير في أسباب الفطرة، والغريزة النبيلة، ونظر، ثم نظر، وتأكد له أن هذه النخلة لو هز جذعها طفل لتساقط الرطب جنياً، وأثرى الجياع حتى فاضوا رخاء، وثراء، وفرحاً، وبأهمية أن يكون لأيدينا أصابع طويلة، لا تنتظر من يناولنا لقمة الظهر، أو المساء، لقمة فيها تشعر بأننا موجودون على قيد الحياة، وأننا نعطي كما نأخذ، نحن قلب ينبض بالحياة، وروح تفوح برائحة النخلة، التي علمتنا كيف نبوح بسر الحياة، وجمالها عندما نكون ملتصقين بجذعها، مثل الأجنة في بطون أمهاتهم.

الدولة تعطي، وتقدم كل ما يجعل للنخلة باعاً، واتساعاً، وتسدي بالنصائح والمعلومات، لكي نهتم، ونعتني، ونراعي، ونحمي درة أفئدتنا، وملاذ حياتنا، وعلينا أن نكون في الزمان نقطة لأجيال ستأتي، وتسأل وتقول: أين نحن من هذا العالم الذي يتقدم بخطوات، ونود أن تكون خطواتنا أوسع، وأعظم أثراً.

هكذا قرأ المعنى سيرة الأسرة، عندما تكون متوائمة مع ذاتها، منسجمة مع الواقع، متلائمة مع احتياجات المرحلة، فلا كسل، ولا ملل، ولا كلل، فكل يحدب في مرماه، وكل يشذب مبراته كي يكتب القلم، ما يليق بتاريخ وطن، أصبح اليوم مرآة للأوطان، ترى فيه صورتها الجميلة، وتمضي في الأفق كواكب تتبع نجماً.

هكذا هي الأسرة، عندما تقاد من ذوي إرادة، تصبح نخلة وارفة الظل، تصبح غافة تعلق عناقيدها عند عنق، وكف، وتبدو الحياة زهرة اللوتس تخرج من باطن الأرض، لتبعث رسالة وجد للوجود، وتقول: أنا هنا، كي أعطر الزمان، وأخبئ في معطف المكان ذاكرة لا تنسى الواجب الوطني، ولا تذهل عن حقيقة مفادها أن الأسرة مركز الدائرة، والوطن محيطها الأكبر.