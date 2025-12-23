التكدس السكاني مجدداً

تعود ظاهرة التكدس السكاني إلى الواجهة من جديد، لتفرض نفسها كأحد أبرز التحديات التي تواجه الأحياء السكنية في عاصمتنا الحبيبة، لا بوصفها مسألة تنظيمية فحسب، بل كقضية تمس الأمن والصحة وجودة الحياة.

ويقع جزء كبير من المسؤولية على عاتق بعض ملاك البنايات والفلل الذين يسيئون استغلال عقاراتهم، من خلال سماسرة يقومون بتقسيمها إلى مساحات وغرف ضيقة، وتأجيرها لأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية.

ورغم أن هناك من يدافع عن هذه الظاهرة باعتبارها حلاً لمحدودي الدخل أو للأسر الصغيرة، إلا أن الواقع المشاهد يتجاوز هذا التبرير بكثير. فما يحدث اليوم في بعض المناطق لا يمت بصلة إلى السكن الصحي، بل يخلق بيئات مكتظة تفتقر إلى الخصوصية والتهوية والسلامة، وتُلحق أذى مباشراً ببقية السكان، ويؤثر على راحة الجوار.

ولخطورة هذه الممارسات، جددت دائرة البلديات والنقل تحذيراتها، داعية أفراد المجتمع إلى الإسهام الفاعل في الحد من التكدس السكاني، من خلال الإبلاغ عن حالاتها عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي (800555). وأكدت أن لهذه الظاهرة مؤشرات واضحة، مثل الزيادة غير المبررة في عدد المركبات داخل الوحدة السكنية، وارتفاع كميات النفايات المنزلية، محذرة من مخاطر جسيمة تشمل الحرائق، وانتشار الأمراض، وضعف التهوية، فضلاً عن الضغط على البنية التحتية والسلامة العامة.

وفي إطار المعالجة، تواصل بلديات أبوظبي والعين والظفرة، تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية ضمن حملة «سكنك مسؤوليتك»، التي تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز الالتزام بقانون تنظيم إشغال العقارات. وقد حددت الدائرة غرامات رادعة تصل إلى 50 ألف درهم لمخالفات التكدس السكاني، و25 ألف درهم لعدم الالتزام بمعايير الصحة والنظافة.

كما أصدرت الدائرة مجموعة من الإرشادات العملية لضمان سكن آمن وقانوني، من أبرزها الاستئجار من مالك قانوني، وتجنب عقود الباطن غير الموثقة، والتأكد من تسجيل الوحدة في نظام «توثيق»، والالتزام بعدد الشاغلين المسموح به وفق المساحة والمعايير المعتمدة، إلى جانب تسجيل المركبات في نظام «مواقف».

السكن ليس مجرد جدران تؤوي الأفراد، بل هو ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة، تقوم على الأمن والخصوصية والراحة واحترام القانون. ومواجهة التكدس السكاني مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي المالك والمستأجر، ولا تنتهي عند دور الجهات الرقابية. فبسكن منظم وحضاري نحمي صحتنا، ونصون حقوق الجوار، وندعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.