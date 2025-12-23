متحف زايد الوطني (4)

متحف زايد الوطني مخيّلة واسعة الحَدَقة، وُضعت لمأثور الباني والمؤسِّس، ريحانة ذاكرة وروح تاريخ، وللخيل التي عشقها زايد، وثبة رخيّة في هذا المتحف، للخيل قصيدة تألّقت بآياتٍ كأنها النجوم بسماء في زرقتها لحنٌ وفنٌ، وفي صفائها رهبة الخلود، وفي عنانها رفعة المجد، والسؤدد.

عندما تنظر إلى مجسّم الخيل العادية، تشعر بأنك تقاوم رهبة الجمال في غضون الخيل المسوَّمة، وتشعر بأنك أمام قيامة تستدعي فيكَ الخشوع، ومقامة تخلع عن العصر جِبّة حضارة، لتمنحها مِعصَم الصحراء النبيلة، تمنحها عقالاً كأنه النّطاق في لحظة حُلم، في ليلة ترفع راية الألم، والورطة السانحة، لبناء وشائج بين الإنسان وصديقه الجواد الأصيل.

تنظر إلى هذه القامة، إلى رشاقة الخلق، ولباقة التنميق، ورونق التحديق، تنظر فتشعر بأنك أمام أسطورة تاريخية، خلّدها زايد الخير، بعنايته، ورعايته، وحمايته لمخلوقات الكون، إيماناً منه، بأننا جميعاً نحدب في الكون، من أجل تمكين الجمال من أن يكون الثابت، ولا متحوّل له، ولا فيه رفة خلل.

هكذا كانت رؤية زايد الخير في علاقته بالنبات، الطير، والحيوان، كانت علاقة وثيقة، ذات أبعاد وجودية خلّابة، ونظرة إنسانية خلّاقة، واليوم عندما نتأمل هذه الصورة، ونمعن النظر في التفاصيل، نفهم كيف لهذا المخلوق من براعة في النظرة، ومهارة في الوثبة، وجدارة في التبصّر في شؤون الإنسان وشجونه، ونفهم أن زايد الخير كانت له حنكته المتفرّدة، وله فطنته الفطرية، فبنى علاقته مع أسرار الوجود بناء على رؤية ثاقبة، وعاطفة كأنها وشائج الحُلم بين رموش العفوية.

فالناس أجناس، فبعضهم يأتون ويذهبون من دون أن يتركوا بصمة على سبورة التاريخ، وبعضهم يضعون أسماءهم على الصفحات، مثل الحُليِّ في صناديق الحفظ والصون، بعض الناس طارئون على الحياة، وبعضهم تخلّدهم مناقبهم، فيصبحون في الزمان ذاكرة من ذهب، لا تبلى ولا تخيب، وفي متحف زايد الوطني نلمس ذلك، كما نلمسه في جميع جوانب حياتنا، فـ«زايد» حاضر في الذاكرة، كما تحضر الشمس في عقر دار الوجود، ساطعة، واسعة، ناصعة، شاسعة، تملأ الاتجاهات والزمان، وهكذا نرى في زايد، رحمه الله، النور الذي طلع ولم تخفه غيمة الرحيل، بل هو باقٍ في روح الأجيال، مخلّد في ذاكرتهم، ولذلك عندما تدخل هذا الُمتحف، تشعر بأنك تحاكي اسماً خالداً حيّاً، يبعث فيك الحياة، ويمنحك الفرح، كونك دخلت عنق هذه القلعة التاريخية، ووصلت إلى قلب الزمن، وأنت تُقلّب أوراق التاريخ، وتقرأ وتتأمل، وتضمّ بين أضلعك، ما يجعلك تفتخر بأنك ابن الإمارات التي تمنّاها كل قريب وبعيد، أن تكون وطنه، وهي بالفعل وطن الناس أجمعين.

تشعر وأنت تكحل عينيك بعيني الخيل، وكأنك تسبح في بحيرة سحرية أو كأنك تقرأ رواية ملحميّة، أو كأنك تستمع إلى سيرة ذاتية، لأسطورة من زمان الخيول «العاديات ضبحا، فالموريات قدحا»، نعم تشعر بالرهبة، وأنت تستجلي من الصورة، تشعر بأن للجمال كتابه المقدَّس، نقرأه عندما نشعر بقتامة المراحل، وعندما تغيب السّحابات الماطرة عن درس الأفراح.