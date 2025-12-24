الوقاية.. مشروع وطن

اختتام ورشة إعداد مادة الأمن والسلامة، التي نظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، لم يكن مجرد نهاية برنامج تدريبي امتد ثلاثة أيام، بل كان إعلاناً واضحاً عن مرحلة جديدة في التفكير الوقائي، تُبنى فيها السياسات من الإنسان، وتعود إليه حمايةً ووعياً وسلوكاً.

الورشة التي جمعت نخبة من الشركاء والمختصين من وزارات الدولة ومؤسساتها، إلى جانب خبراء من داخل الدولة وخارجها، عكست إيماناً راسخاً بأن قضايا الأمن والسلامة لم تعد شأناً قطاعياً أو مسؤولية جهة بعينها، بل منظومة متكاملة تتطلب تنسيقاً وطنياً، ورؤية موحدة، ورسائل تربوية تصل إلى كل بيت وكل طالب.

وكما أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في كلمته الافتتاحية، فإن منظومة الأمن والسلامة تنطلق من الأسرة، بوصفها الحاضنة الأولى للتنشئة، وتتكامل مع دور المدرسة عبر دليل الطالب، بما يضمن توحيد الرسائل، ويحقق أثراً وقائياً مستداماً عبر المراحل التعليمية المختلفة. هذه الرؤية ليست تنظيراً، بل تعبير صادق عن فلسفة إماراتية ترى أن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن.

إن إعداد دليل الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ليشمل السلامة النفسية والجسدية، والأمن الرقمي، والقيم السلوكية، والوقاية من المخاطر السلوكية والمجتمعية، يعكس فهماً عميقاً لتحديات العصر. فالمخاطر لم تعد محصورة في الشارع أو البيئة المادية فحسب، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، وإلى أنماط سلوكية جديدة تحتاج إلى وعي مبكر ومهارات حماية ذاتية.

قول معاليه إن «الوعي هو خط الدفاع الأول» ليس شعاراً إعلامياً، بل قاعدة استراتيجية. فحين نزرع الوعي في الأسرة، ونعززه في المدرسة، فإننا لا نحمي أبناءنا اليوم فقط، بل نحصّن مستقبل الوطن بأكمله. الاستثمار الحقيقي، كما أكد، هو في الإنسان، في وعيه، وفي قدرته على الاختيار المسؤول.

الورشة تمثل باكورة مراحل تنفيذ المبادرات التي أُعلن عنها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

الجلسات التخصصية وورش العمل التفاعلية التي شهدها اليومان التاليان، وما خرجت به من توصيات ورؤى متقدمة، تؤكد أن المشروع الوقائي في الدولة يُدار بعقل تشاركي، ويُبنى على الخبرة والمعرفة، لا على الاجتهاد الفردي.

ختاماً، يمكن القول إن ورشة إعداد مادة الأمن والسلامة تعد لبنة جديدة في صرح الأمن المجتمعي. فهي رسالة واضحة بأن الإمارات لا تنتظر المخاطر لتواجهها، بل تسبقها بالوعي، وتواجهها بالعلم، وتحاصرها بالتربية، في مسار وطني يجعل الوقاية أسلوب حياة، والأمن مسؤولية مشتركة، والمستقبل أمانة في أعناق الجميع.